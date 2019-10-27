Движение на участке трассы Р-258 «Байкал» в Бурятии полностью восстановлено



В ФКУ Упрдор «Южный Байкал» сообщили, что на км 249 автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита в Кабанском районе сегодня с 11:05 до 11:30 движение транспортных средств было приостановлено в обоих направлениях. С 11:30 введено реверсивное движение, в 11:45 движение восстановлено в обоих направлениях. Дорожное покрытие обработано противогололёдными материалами.



Причина приостановления движения машин – ДТП.



- Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» рекомендует всем участникам дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть осторожными и бдительными при движении, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учётом погодных условий, а также следить за техническим состоянием автотранспорта, - сообщили в пресс-службе управления.



В случае нештатной ситуации на дороге нужно звонить по телефонам службы спасения 112 и оперативного дежурного диспетчерской службы управления: +7 (3012) 22-07-24.

