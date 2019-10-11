Среди школьников Иволги выберут лучшего эстрадного певца
18 октября в Иволгинском районе Бурятии пройдёт очередной районный детский конкурс исполнителей эстрадной песни «Наранай Туяа – Лучики солнца – 2019». Это самый популярный и любимый детский конкурс в районе, который дарит возможность детям из разных сёл проявить свой певческий талант, получить новые яркие впечатления и бесценный опыт выступлений.
К участию в конкурсе приглашаются солисты, вокальные ансамбли (до 9 человек) в трёх возрастных группах от 7 до 17 лет. Начало гала-концерта в районном доме культуры в 17:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.
Возрастное ограничение 0+
В пригороде Улан-Удэ состоится детский песенный конкурс
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