В пригороде Улан-Удэ состоится детский песенный конкурс

Среди школьников Иволги выберут лучшего эстрадного певца



18 октября в Иволгинском районе Бурятии пройдёт очередной районный детский конкурс исполнителей эстрадной песни «Наранай Туяа – Лучики солнца – 2019». Это самый популярный и любимый детский конкурс в районе, который дарит возможность детям из разных сёл проявить свой певческий талант, получить новые яркие впечатления и бесценный опыт выступлений.



К участию в конкурсе приглашаются солисты, вокальные ансамбли (до 9 человек) в трёх возрастных группах от 7 до 17 лет. Начало гала-концерта в районном доме культуры в 17:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.



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