В Бурятии сегодня холодно

В Улан-Удэ днём всего +8



По данным Бурятского Гидрометцентра, 2 октября местами по северу и юго-западу республики небольшой мокрый снег и снег. Утром местами туман. Ветер северо-западный 3-8, местами 10-15 м/с.



Температура ночью опускалась до -6 мороза, по северу местами до -7,-12. Днём +7,+12, местами +1,+6.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +7,+9.



