В Улан-Удэ днём всего +8
По данным Бурятского Гидрометцентра, 2 октября местами по северу и юго-западу республики небольшой мокрый снег и снег. Утром местами туман. Ветер северо-западный 3-8, местами 10-15 м/с.
Температура ночью опускалась до -6 мороза, по северу местами до -7,-12. Днём +7,+12, местами +1,+6.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +7,+9.
В Бурятии сегодня холодно
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Забег посвящён памяти рекордсмена мира и чемпиона в марафонском беге Сергея Попова
По итогам соревнований они получили 13 путёвок на первенство России
В соревнованиях участвовали 124 школьника
В нём приняли участие коллективы пяти районов УОБО
Среди победителей – наркодиспансер и БГУ
Он выступал в весовой категории до 60 килограммов
Её имя вошло в расширенный список соискателей литературной премии «Дальний Восток»
В городе откроется выставка работ Жан-Марка Годэ «Книги в жизни»
В Улан-Удэ пройдёт региональный этап всероссийского фольклорного конкурса
В Бердске прошли соревнования по настольному теннису
На соревнования приехало 53 спортсмена из Улан-Удэ и 8 районов республики
Отключения электричества будут производиться в дневное время
Жителей Бичурского района предупредили о выходе косолапых к людям
Дети разбились по группам: кто-то создавал фон, кто-то лепил персонажей, третьи – делали раскадровку
Никольская часовня находится в центре Кяхты