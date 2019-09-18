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В Кяхтинском районе Бурятии пройдут празднества, посвящённые открытию дацана

В Кяхтинском районе Бурятии пройдут празднества, посвящённые открытию дацана
Общество,  Фото:пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России
Хилгантуйский дацан откроет свои двери 30 сентября

29 и 30 сентября в селе Хилгантуй Кяхтинского района Бурятии пройдут мероприятия по случаю торжественного открытия Хилгантуйского дацана. В первый день на освящение Цогчен дугана приедут все Ширээтэ ламы. Во второй день состоится церемония официального открытия.

29 сентября будет проведён обширный обряд освящения «Дашинима Равнай» под руководством Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева. Начало молебна в 6 утра, завершится обряд к 8 вечера. В этот же день состоится обряд «Жинсриг» – огненного подношения, сообщает Буддийская традиционная Сангха России.

Утром 30 сентября празднование продолжится официальным открытием дворца Будды Ваджрасаттвы. После окончания официальной части будет показана масштабная культурная программа с участием народных, фольклорных и самодеятельных коллективов Кяхтинского района, Республики Бурятия. Также состоятся соревнования по бурятской национальной борьбе «Бухэ барилдан» и стрельбе из лука.

По информации пресс-службы администрации Кяхтинского района, в настоящее время ведётся подготовка к проведению предстоящих событийных мероприятий, в том числе электрификация Хилгантуйского дацана и решение организационных вопросов.
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