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В Иркутской области осуждённые начали разделять мусор

В Иркутской области осуждённые начали разделять мусор
Общество, 
К середине следующего года в колониях окончательно перейдут на раздельное накопление отходов

Первопроходцами в раздельном накоплении мусора стали осуждённые в двух исправительных колониях Иркутской области. Контейнеры разных цветов для стекла, пластика, бумаги, органики и других бытовых отходов установили на участках отрядов, на территории производственных и жилых зон.

Кроме того, для осуждённых были проведены дополнительные занятия по воспитанию экологической грамотности, каждый был проинформирован о принципе раздельного сбора отходов и его целесообразности.

В течение нескольких месяцев собираемые стекло, бумага и пластик передаются на безвозмездной основе коммерческим организациям для последующей утилизации. Ежемесячно за счёт передачи раздельно собранного мусора общий объём производимых твёрдых коммунальных отходов удаётся сократить на 20 процентов, что позволяет экономить бюджетные средства.

Инспекция по охране окружающей среды и технике безопасности ГУФСИН направила рекомендации по организации раздельного накопления отходов в 15 исправительных учреждений. Окончательный переход на раздельное накопление запланирован на середину 2020 года, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области.
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