Для гостей провели экскурсию и показали концерт
В колонии-поселении №3 прошёл День открытых дверей. Впервые мероприятие посетило около 50 родственников осуждённых.
Мероприятие началось с экскурсии, гости посетили жилые и производственные и объекты учреждения, ознакомились с условиями труда осуждённых, побывали в учебных классах профессионального училища и в столовой. После чего осуждённые вступили перед родственниками с концертной программой.
В завершении мероприятия прошёл приём по личным вопросам, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
Улан-удэнская колония распахнула двери
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