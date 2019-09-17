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Улан-удэнская колония распахнула двери

Улан-удэнская колония распахнула двери
Общество, 
Для гостей провели экскурсию и показали концерт

В колонии-поселении №3 прошёл День открытых дверей. Впервые мероприятие посетило около 50 родственников осуждённых.

Мероприятие началось с экскурсии, гости посетили жилые и производственные и объекты учреждения, ознакомились с условиями труда осуждённых, побывали в учебных классах профессионального училища и в столовой. После чего осуждённые вступили перед родственниками с концертной программой.

В завершении мероприятия прошёл приём по личным вопросам, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

колония
 
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