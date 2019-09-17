Закон разрешил оформить самовольно занятую землю

Вступили в силу поправки в законы о кадастровой деятельности и о госрегистрации недвижимости



С 16 сентября вступили в силу поправки в федеральные законы о кадастровой деятельности и о государственной регистрации недвижимости. Они позволят гражданам оформлять в собственность те участки земли, которые самовольно использовались ими более 15 лет. Об этом сообщает официальный портал Забайкальского края со ссылкой на региональную кадастровую палату.



- Нередко люди самовольно расширяют границы своих земельных участков или пользуются «заброшенными соседскими» территориями для сельскохозяйственных посадок. С внесением соответствующих поправок появится возможность оформить «лишние сотки» в собственность. Однако не только при условии длительного использования наделов земли, но и при отсутствии претензий со стороны органов власти и споров с соседями, – сказал директор Забайкальской кадастровой палаты Александр Корнев.



Ещё одно немаловажное условие – площадь оформляемой присоединяемой территории должна быть не больше предельного минимального размера земельного участка, установленного администрацией региона. Если предел не установлен – не более 10% от площади законно приобретённого участка.

