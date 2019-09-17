 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Сентября

16 Сентября

Популярное

Закон разрешил оформить самовольно занятую землю

Закон разрешил оформить самовольно занятую землю
Общество,  Фото:pixabay.com
Вступили в силу поправки в законы о кадастровой деятельности и о госрегистрации недвижимости

С 16 сентября вступили в силу поправки в федеральные законы о кадастровой деятельности и о государственной регистрации недвижимости. Они позволят гражданам оформлять в собственность те участки земли, которые самовольно использовались ими более 15 лет. Об этом сообщает официальный портал Забайкальского края со ссылкой на региональную кадастровую палату.

- Нередко люди самовольно расширяют границы своих земельных участков или пользуются «заброшенными соседскими» территориями для сельскохозяйственных посадок. С внесением соответствующих поправок появится возможность оформить «лишние сотки» в собственность. Однако не только при условии длительного использования наделов земли, но и при отсутствии претензий со стороны органов власти и споров с соседями, – сказал директор Забайкальской кадастровой палаты Александр Корнев.

Ещё одно немаловажное условие – площадь оформляемой присоединяемой территории должна быть не больше предельного минимального размера земельного участка, установленного администрацией региона. Если предел не установлен – не более 10% от площади законно приобретённого участка.
самовольное занятие земельного участка земельные участки кадастровые работы недвижимость закон
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Закон разрешил оформить самовольно занятую землю
Закон разрешил оформить самовольно занятую землю
Общество, 17.09.2019
Вступили в силу поправки в законы о кадастровой деятельности и о госрегистрации недвижимости
«Ветеранская» спартакиада состоялась в Иркутской области
«Ветеранская» спартакиада состоялась в Иркутской области
Общество, 17.09.2019
В ней приняли участие ветераны труда, боевых действий и военной службы
Барды спели песни на севере Байкала
Барды спели песни на севере Байкала
Общество, 17.09.2019
В Северобайкальске прошёл фестиваль бардовской песни
Иркутские легкоатлеты заняли третье место на чемпионате России
Иркутские легкоатлеты заняли третье место на чемпионате России
Общество, 17.09.2019
В эстафете 4х100 метров их результат составил 41,24
В Забайкалье дали премию «Солнцем поцелованным»
В Забайкалье дали премию «Солнцем поцелованным»
Общество, 17.09.2019
Награду в области литературы получила писательница Елена Чубенко
В Иркутске прошёл фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта
В Иркутске прошёл фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта
Общество, 17.09.2019
В нём приняли участие учащиеся профессиональных образовательных учреждений области
Забайкальский нацпарк «Алханай» отметил юбилей
Забайкальский нацпарк «Алханай» отметил юбилей
Общество, 17.09.2019
Прошли торжества по поводу 20-летия со дня образования парка
Иркутянка стала призёром первенства Европы по пулевой стрельбе
Иркутянка стала призёром первенства Европы по пулевой стрельбе
Общество, 17.09.2019
В составе российской команды она завоевала бронзовую медаль
В Улан-Удэ проведут конкурс, посвящённый юбилею бурятского поэта
В Улан-Удэ проведут конкурс, посвящённый юбилею бурятского поэта
Общество, 17.09.2019
Соревноваться будут в сочинении стихотворений, рассказов, эссе и создании иллюстраций
В Улан-Удэ сотрудники МЧС сыграли в мини-футбол
В Улан-Удэ сотрудники МЧС сыграли в мини-футбол
Общество, 17.09.2019
Победила на соревнованиях команда пожарно-спасательной части № 2
В Бурятии открылся музей истории Иволгинского дацана
В Бурятии открылся музей истории Иволгинского дацана
Общество, 17.09.2019
В новом музее собраны уникальные экспонаты со всего мира
Фестиваль драматургии имени Вампилова стартовал в Иркутске
Фестиваль драматургии имени Вампилова стартовал в Иркутске
Общество, 17.09.2019
Свои спектакли покажут 19 коллективов из России, Франции, Израиля, Монголии и Польши
Улан-удэнцев приглашают на фестиваль детства
Улан-удэнцев приглашают на фестиваль детства
Общество, 17.09.2019
В программе праздника – концерт, игры, весёлые аниматоры и призы
На федеральном канале показали умирающий бурятский посёлок
На федеральном канале показали умирающий бурятский посёлок
Общество, 17.09.2019
Сергей Шаргунов в своей авторской программе показал «лица азиатского приграничья»
Шашисты из Бурятии впервые завоевали медали чемпионата мира
Шашисты из Бурятии впервые завоевали медали чемпионата мира
Общество, 17.09.2019
Они победили в командном соревновании в дисциплине «рапид»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^