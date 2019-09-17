В ней приняли участие ветераны труда, боевых действий и военной службы
В спортивном комплексе деревни Куда Иркутского области 14 сентября состоялась II областная спартакиада ветеранов боевых действий, военной службы, ветеранов труда и членов семей погибших защитников Отечества. В рамках спортивного мероприятия прошли соревнования по настольному теннису, парковому волейболу, мини-футболу, дартсу, стрельбе из пневматической винтовки. Также команды состязались в перетягивании каната и комбинированной эстафете.
По итогам соревнований победу одержала хомутовская команда «Медведи». Второе место заняла иркутская команда «Ветераны». Замкнула тройку призёров также команда из Иркутска «Боевое Братство». Эти команды были награждены медалями, грамотами и кубками. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.
«Ветеранская» спартакиада состоялась в Иркутской области
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