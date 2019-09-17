В Улан-Удэ проведут конкурс, посвящённый юбилею бурятского поэта

Соревноваться будут в сочинении стихотворений, рассказов, эссе и создании иллюстраций



VI республиканский творческий конкурс имени Кима Цыденова «Нүхэдэйм дүхэригтэ…» (В кругу друзей) пройдёт в БГУ имени Доржи Банзарова 18 октября. Если предыдущие конкурсы были посвящены творчеству Кима Цыденова, то нынешний посвящается 95-летию бурятского поэта Гунги Чимитова и его творческому наследию.



Конкурс проводится по трём возрастным категориям: учащиеся 5 – 8 классов, учащиеся 9 – 11 классов, студенты ссузов и вузов. Работа конкурса пройдёт в 4 секциях. В первой секции состоится конкурс выразительного чтения стихов и басен Гунги Чимитова и конкурс авторских стихотворений и басен. Во второй секции будет проведён конкурс авторских рассказов и конкурс эссе. Третья секция – конкурс публикаций и конкурс творческого сочинения. В четвёртой секции будут оценивать работы конкурса рисунков по произведениям Гунги Чимитова.



Мероприятие пройдёт в два этапа: заочный конкурс продлится до 1 октября, очный – 18 октября. Заявки и конкурсные работы принимаются в срок до 1 октября.



Цели и задачи конкурса – популяризация творчества бурятских писателей, приобщение к духовному наследию писателей-юбиляров, пропаганда произведений бурятской литературы, поддержка и развитие творчества детей и юношества, всего населения республики. Об этом сообщает пресс-служба БГУ.

