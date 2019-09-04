Уроженка Бурятии покоряет Сеть каверами хитов на морин-хууре

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О талантливой девушке известно, что она учится в Российской академии музыки имени Гнесиных и проживает сейчас в Москве. Анастасия также воспроизводит на национальном инструменте музыку из известных песен совместно с Дулмой Лхасаруновой, которая играет в свою очередь на иочине.- Выпускницы колледжа искусств - Анастасия Бубеева и Дулма Лхасарунова представляют первое видео на Ютубе и предлагают вам подписываться на канал, исполнительницы обещают делать качественный контент для пропаганды бурятских народных инструментов и бурятской музыки. На данный момент Дулма учится в БГУ в Улан-Удэ, а Анастасия - в Москве в РАМ им. Гнесиных. Они будут стараться выкладывать видео для зрителей каждый месяц, - сообщается в официальной группе колледжа искусств имени Чайковского.Так, улан-удэнки исполняют кавер популярной песни «Shape of you» певца Ed Sheeran.