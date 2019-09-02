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«Бестужевцы» откроют фестиваль театров Дальнего Востока в Хабаровске

«Бестужевцы» откроют фестиваль театров Дальнего Востока в Хабаровске
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Русский драматический театр покажет спектакль «Ричард III»

Русский драматический театр имени Бестужева из Улан-Удэ примет участие в первом фестивале театров Дальнего Востока, который пройдёт с 19 по 26 сентября в Хабаровске. «Бестужевцы» откроют фестиваль спектаклем «Ричард III», вошедшим в лонг-лист «Золотой маски», сообщили в пресс-службе театра.

На первый театральный фестиваль приедут профессиональные театры всего Дальнего Востока – Бурятии, Якутии, Магадана, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Уссурийска, Владивостока, Сахалина и Камчатки.

- Это прекрасно, что в одном месте соберутся профессионалы, которые раньше, честно говоря, очень редко видели и слышали даже друг о друге. Этот фестиваль поможет и профессионалам, и актёрам, и режиссёрам пообщаться вместе и поделиться своим опытом, но также это фестиваль для зрителей, которые смогут оценить работы замечательных коллективов и тоже обсудить это вместе с театрами, - сказал в видеообращении народный артист РФ, член художественного совета фестиваля театров Дальнего Востока Евгений Миронов.
Русский драмтеатр театр фестиваль
 
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