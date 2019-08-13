Школьники Улан-Удэ состязались в «Весёлых стартах»

Общество, Фото: Управление по информационной политике

Соревнования приурочили ко Дню физкультурника



На стадионе школы №49 в Улан-Удэ прошли «Весёлые старты». Спортивно-игровую программу для детей организовали в рамках празднования Всероссийского Дня физкультурника.



В состязаниях приняли участие 20 детей среднего школьного возраста.



Соревнования состояли из девяти конкурсов. Это бег с эстафетной палочкой, прыжки через скакалку, бег с теннисной ракеткой и теннисным мячом, бег с хоккейной клюшкой с ведением большого теннисного мяча и другие.



- Накал страстей и здоровый соревновательный дух сопровождали состязания на протяжении всех этапов. Ребята померились силами, проявили смекалку и ловкость в весёлых эстафетах, - сообщают в управление информационной политике.



По итогам соревнований команды были награждены сладкими призами.

