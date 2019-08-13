Соревнования приурочили ко Дню физкультурника
На стадионе школы №49 в Улан-Удэ прошли «Весёлые старты». Спортивно-игровую программу для детей организовали в рамках празднования Всероссийского Дня физкультурника.
В состязаниях приняли участие 20 детей среднего школьного возраста.
Соревнования состояли из девяти конкурсов. Это бег с эстафетной палочкой, прыжки через скакалку, бег с теннисной ракеткой и теннисным мячом, бег с хоккейной клюшкой с ведением большого теннисного мяча и другие.
- Накал страстей и здоровый соревновательный дух сопровождали состязания на протяжении всех этапов. Ребята померились силами, проявили смекалку и ловкость в весёлых эстафетах, - сообщают в управление информационной политике.
По итогам соревнований команды были награждены сладкими призами.
Школьники Улан-Удэ состязались в «Весёлых стартах»
Общество, Фото:
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