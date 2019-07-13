Читинец украл «Ниссан», чтобы отремонтировать свой автомобиль

Для совершения преступления он заказал автопогрузчик



Вечером 12 июля у друга читинца, который собирался приобрести машину «Ниссан АД», произошла поломка колеса. Оставив иномарку на проезжей части, мужчина уехал, чтобы решить этот вопрос. Но вернувшись обратно, автомобиль не обнаружил.



Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские выяснили, что автомобиль увёз погрузчик в неизвестном направлении. Вскоре подозреваемый был задержан.



Выяснилось, что у злоумышленника сломался двигатель на его машине аналогичной марки. Проезжая по улице Генерала Белика, он заметил оставленную без присмотра иномарку потерпевшего, и недолго думая, он решил украсть авто, чтобы в дальнейшем заменить двигатель на своём автотранспорте.



Мужчина заказал автопогрузчика, который доставил иномарку на станцию технического обслуживания. Сейчас «Ниссан» изъят в технически исправном состоянии и возвращён владельцу.



За кражу возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.