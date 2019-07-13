Для совершения преступления он заказал автопогрузчик
Вечером 12 июля у друга читинца, который собирался приобрести машину «Ниссан АД», произошла поломка колеса. Оставив иномарку на проезжей части, мужчина уехал, чтобы решить этот вопрос. Но вернувшись обратно, автомобиль не обнаружил.
Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские выяснили, что автомобиль увёз погрузчик в неизвестном направлении. Вскоре подозреваемый был задержан.
Выяснилось, что у злоумышленника сломался двигатель на его машине аналогичной марки. Проезжая по улице Генерала Белика, он заметил оставленную без присмотра иномарку потерпевшего, и недолго думая, он решил украсть авто, чтобы в дальнейшем заменить двигатель на своём автотранспорте.
Мужчина заказал автопогрузчика, который доставил иномарку на станцию технического обслуживания. Сейчас «Ниссан» изъят в технически исправном состоянии и возвращён владельцу.
За кражу возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец украл «Ниссан», чтобы отремонтировать свой автомобиль
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Для совершения преступления он заказал автопогрузчик
Ими были покрашены ограждения и убрана трава
Ещё 5 продолжают тушить
Хозяйка техники ушла из дома и не заперла окно
Премьера песни «Холод собачий» состоялась накануне
Фестиваль стартовал 12 июля в местности Ацагат Заиграевского района. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первого дня мероприятия
Медицинское учреждение будет обслуживать 24 тысячи детей города
О том, как в Бурятии оказывается паллиативная помощь, «Байкал-Daily» рассказали специалисты Городской поликлиники №2 Улан-Удэ
На каникулы приедут дети погибших сотрудников при выполнении служебного долга
По данным Бурятского гидрометцентра, 13 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни
В селе Узон соревновались резчики по дереву и мастера традиционной живописи
На фестивале можно будет сфотографироваться и взять автограф у ведущих спортсменов региона
На работы на 14 общественных территориях и двух дворах потратят 17,7 млн. рублей
Работы принимаются до 21 июля
Заявки принимаются с 12 по 31 июля