13 Июля

12 Июля

Популярное

Читинец украл «Ниссан», чтобы отремонтировать свой автомобиль

Читинец украл «Ниссан», чтобы отремонтировать свой автомобиль
Общество,  Фото:pixabay.com
Для совершения преступления он заказал автопогрузчик

Вечером 12 июля у друга читинца, который собирался приобрести машину «Ниссан АД», произошла поломка колеса. Оставив иномарку на проезжей части, мужчина уехал, чтобы решить этот вопрос. Но вернувшись обратно, автомобиль не обнаружил.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские выяснили, что автомобиль увёз погрузчик в неизвестном направлении. Вскоре подозреваемый был задержан.

Выяснилось, что у злоумышленника сломался двигатель на его машине аналогичной марки. Проезжая по улице Генерала Белика, он заметил оставленную без присмотра иномарку потерпевшего, и недолго думая, он решил украсть авто, чтобы в дальнейшем заменить двигатель на своём автотранспорте.

Мужчина заказал автопогрузчика, который доставил иномарку на станцию технического обслуживания. Сейчас «Ниссан» изъят в технически исправном состоянии и возвращён владельцу.

За кражу возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Чита кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Читинец украл «Ниссан», чтобы отремонтировать свой автомобиль
Читинец украл «Ниссан», чтобы отремонтировать свой автомобиль
Общество, 13.07.2019
Для совершения преступления он заказал автопогрузчик
Полицейские привели в порядок мемориал «Высота» в Бурятии
Полицейские привели в порядок мемориал «Высота» в Бурятии
Общество, 13.07.2019
Ими были покрашены ограждения и убрана трава
В Бурятии потушили 15 лесных пожаров
В Бурятии потушили 15 лесных пожаров
Общество, 13.07.2019
Ещё 5 продолжают тушить
Улан-удэнец стащил ноутбук из квартиры с открытым окном
Улан-удэнец стащил ноутбук из квартиры с открытым окном
Общество, 13.07.2019
Хозяйка техники ушла из дома и не заперла окно 
Певица Слава исполнила песню улан-удэнца, рассмешившую Тимати и Басту
Певица Слава исполнила песню улан-удэнца, рассмешившую Тимати и Басту
Общество, 13.07.2019
Премьера песни «Холод собачий» состоялась накануне 
В Бурятии проходит фестиваль «Голос кочевников» (фоторепортаж)
В Бурятии проходит фестиваль «Голос кочевников» (фоторепортаж)
Общество, 13.07.2019
Фестиваль стартовал 12 июля в местности Ацагат Заиграевского района. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первого дня мероприятия 
В Улан-Удэ откроется новая поликлиника
В Улан-Удэ откроется новая поликлиника
Общество, 13.07.2019
Медицинское учреждение будет обслуживать 24 тысячи детей города
В Бурятии расширится перечень поддержки больных с неизлечимыми заболеваниями
В Бурятии расширится перечень поддержки больных с неизлечимыми заболеваниями
Общество, 13.07.2019
О том, как в Бурятии оказывается паллиативная помощь, «Байкал-Daily» рассказали специалисты Городской поликлиники №2 Улан-Удэ
Дети из Дагестана отдохнут на Байкале в Бурятии
Дети из Дагестана отдохнут на Байкале в Бурятии
Общество, 13.07.2019
На каникулы приедут дети погибших сотрудников при выполнении служебного долга
В Улан-Удэ возможна гроза
В Улан-Удэ возможна гроза
Общество, 13.07.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 13 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни
В Аге прошёл конкурс народных умельцев
В Аге прошёл конкурс народных умельцев
Общество, 12.07.2019
В селе Узон соревновались резчики по дереву и мастера традиционной живописи
В Иркутске пройдёт областной фестиваль ГТО
В Иркутске пройдёт областной фестиваль ГТО
Общество, 12.07.2019
На фестивале можно будет сфотографироваться и взять автограф у ведущих спортсменов региона
В Заиграевском районе благоустраивают 10 сёл
В Заиграевском районе благоустраивают 10 сёл
Общество, 12.07.2019
На работы на 14 общественных территориях и двух дворах потратят 17,7 млн. рублей

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^