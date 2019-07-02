Они участвовали во всероссийских соревнований по боксу класса «А»
Спортсмены Иркутской области привезли шесть медалей с 50-х юбилейных всероссийских соревнований по боксу класса «А» «Байкал» памяти чемпиона Олимпийских игр Владимира Сафронова и серебряного призёра Олимпийских игр Виликтона Баранникова. Боксёрский турнир проходил с 26 по 29 июня в Улан-Удэ.
По итогам выступления сборная команда Иркутской области завоевала две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. Золотые награды получили Денис Савицкий (весовая категория до 91 кг) и Егор Шапочанский (до 75 кг). Серебряным призёром в весе до 81 кг стал Тимофей Каверин. Бронзовые награды выиграли Даниил Волохо (весовая категория до 91 кг), Василий Штык (до 69 кг) и Любовь Лузгина (до 57 кг). Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Иркутские боксёры привезли 6 медалей из Улан-Удэ
Общество, Фото:
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