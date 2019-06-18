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В Бурятии спасатели вывели из леса заблудившуюся сборщицу черемши

В Бурятии спасатели вывели из леса заблудившуюся сборщицу черемши
Общество,  Фото:Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России, pixabay.com
Тревогу забила сестра пенсионерки

11 июня в районе реки Абрамиха Кабанского района Бурятии 66-летняя жительница села Кабанск заблудилась в лесу, собирая черемшу. Спасателям Посольского поисково-спасательного подразделения БПСО позвонила сестра потерявшейся пенсионерки.

- Прибыв на место, спасатели определили квадрат поиска и начали прочёсывать лесной массив между турбазами «Култушная» и «Байкальский прибой». Через два часа на заболоченном участке, в трёх километрах от того места, где её в последний раз видели родственники, была обнаружена заблудившаяся женщина, - сообщает Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России.

Спасатели вывели женщину на трассу и передали родственникам. В женщиной всё в порядке.



Как сообщал «Байкал-Daily», в мае прошлого года в Иркутской области сборщица черемши три дня ждала спасателей, которые вывели её из леса. В непогоду она сбилась с пути и заблудилась. 
спасательная операция
 
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