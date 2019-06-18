В Бурятии спасатели вывели из леса заблудившуюся сборщицу черемши

11 июня в районе реки Абрамиха Кабанского района Бурятии 66-летняя жительница села Кабанск заблудилась в лесу, собирая черемшу. Спасателям Посольского поисково-спасательного подразделения БПСО позвонила сестра потерявшейся пенсионерки.- Прибыв на место, спасатели определили квадрат поиска и начали прочёсывать лесной массив между турбазами «Култушная» и «Байкальский прибой». Через два часа на заболоченном участке, в трёх километрах от того места, где её в последний раз видели родственники, была обнаружена заблудившаяся женщина, - сообщает Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России.Спасатели вывели женщину на трассу и передали родственникам. В женщиной всё в порядке.