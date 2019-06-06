Хамбо Лама встретился с казаками Бурятии

Он принял их в своей резиденции



Глава буддистов России XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев принял в своей резиденции врио атамана Забайкальского казачьего войска Сергея Юрьева



Сергей Юрьев назначен врио в этом году.



Вместе с казаками с Бурятии они посетили Иволгинский дацан.



Казаки-буддисты стояли на страже границ и защищали Родину ещё до революции. Они всегда хорошо выполняли поставленные задачи хорошо, отмечают в Буддийской Сангхе России.

