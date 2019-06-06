Он принял их в своей резиденции
Глава буддистов России XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев принял в своей резиденции врио атамана Забайкальского казачьего войска Сергея Юрьева
Сергей Юрьев назначен врио в этом году.
Вместе с казаками с Бурятии они посетили Иволгинский дацан.
Казаки-буддисты стояли на страже границ и защищали Родину ещё до революции. Они всегда хорошо выполняли поставленные задачи хорошо, отмечают в Буддийской Сангхе России.
Хамбо Лама встретился с казаками Бурятии
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Легендарный телевизионный журналист скончался на 81-м году жизни
Мужчина нашёл оригинальный выход из ситуации с пробками в сотых кварталах
Ожидается усиление ветра
На приём нужно предварительно записаться
Появятся тротуары, лавочки, урны и многое другое
На утро 6 июня в республике не тушат ни один лесной пожар
Ущерб составил почти 200 тысяч рублей
Ущерб составил 100 тысяч рублей
Площадку подарил фонд Натальи Водяновой. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия в парке имени Жанаева
Поводом послужила угроза причинения вреда окружающей среде
Участники пройдут по определённому маршруту, держа в руках арт-объекты, предварительно изготовленные на инклюзивных занятиях
Приём состоится в Тарбагатае
Каждый участник акции смог внести свой вклад в создание банка семян для сохранения и воспроизводства лекарственных растений
Мальчика назвали Батором
Она стащила имущества на 20 тысяч рублей