Играли с осуждёнными игроки из городской команды «Лимонад»
В исправительной колонии № 2 прошёл футбольный матч между осуждёнными учреждения и командой «Лимонад» Улан-Удэ, призёром открытого первенства по мини-футболу.
- Матч прошёл в упорной и бескомпромиссной борьбе, встреча закончилась со счетом 10:5 в пользу гостей. Игроки команды «Лимонад» высоко оценили уровень игры осуждённых и поблагодарили их за участие, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
В улан-удэнской колонии прошёл футбольный матч
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