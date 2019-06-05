В улан-удэнской колонии прошёл футбольный матч

Играли с осуждёнными игроки из городской команды «Лимонад»



В исправительной колонии № 2 прошёл футбольный матч между осуждёнными учреждения и командой «Лимонад» Улан-Удэ, призёром открытого первенства по мини-футболу.



- Матч прошёл в упорной и бескомпромиссной борьбе, встреча закончилась со счетом 10:5 в пользу гостей. Игроки команды «Лимонад» высоко оценили уровень игры осуждённых и поблагодарили их за участие, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.



