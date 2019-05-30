В Улан-Удэ немного потеплеет

По данным Бурятского гидрометцентра, 30 мая по республике по северу местами небольшой дождь, в горах с мокрым снегом



Ветер западный 5-10, местами порывы 12-17 м/с. Температура днём 16-21, местами до 26, по Прибайкалью и северным районам при облачности 8-13 тепла.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура днём 20-22 тепла.



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