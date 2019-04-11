В Улан-Удэ заработал единый телефон спасения 112

В Улан-Удэ начала действовать «Система-112», предназначенная для вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру. Единый телефон спасения 112 теперь объединяет службы полиции, МЧС, скорой помощи и дежурной диспетчерской города.











Вчера, 10 апреля состоялось торжественное открытие и ввод в опытную эксплуатацию Центра обработки вызовов «Система-112». Он появился на улице Ленина, 15, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



В открытии центра приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской, начальник ГУ МЧС России по Бурятии Александр Марков, исполняющий обязанности руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков, руководитель Республиканского агентства ГО и ЧС Сергей Борошноев и другие.



Гостям была наглядно продемонстрирована работа «Системы – 112»: Алексей Цыденов совершил звонок по номеру «112», попросив оператора определить его местоположение.











- Номера экстренных служб «01», «02», «03» также остаются рабочими, но «Система-112» знаменательна тем, что обратившись по номеру «112» диспетчер может вызвать на место происшествия сразу несколько служб и не нужно перезванивать по другим экстренным номерам. Также, по итогам проводится анализ реагирования экстренных служб, что позволит повысить качество оказания помощи населению, - кратко объяснил Алексей Цыденов преимущества «Системы-112» для простых граждан.С апреля 2019 года открыт единый номер «112» для абонентов ПАО «МТС» и ПАО «Ростелеком». С июня 2019 года минкомсвязи России открывает номер «112» для остальных операторов связи. Пока «Система-112» функционирует только в Улан-Удэ.- В настоящий момент мы запустили в опытную эксплуатацию «Систему-112» на территории Улан-Удэ. Все районы будут подключены к системе в 2020 году, и в 2021 году система выйдет в промышленную эксплуатацию на территорию всей республики, - сказал руководитель Республиканского агентства ГО и ЧС Сергей Борошноев.