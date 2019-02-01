30 января по причине болезни в школах отсутствовало 10605 учеников, что составляет 13,4% от общего числа
Школы Иркутска закроют на карантин с 1 по 7 февраля. Такое решение было принято в целях предотвращения эпидемиологического распространения гриппа и ОРВИ. Как пояснил начальник департамента образования администрации Иркутска Александр Костин, 30 января по причине болезни в школах отсутствовало 10 605 учеников, что составляет 13,4% от общего числа.
– Чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса гриппа и ОРВИ, по рекомендации Роспотребнадзора принято решение о приостановлении учебного процесса на 7 календарных дней, с 1 по 7 февраля, – подчеркнул Александр Костин. – В это время в помещениях образовательных учреждений будут проведены профилактические мероприятия с использованием дезинфицирующих средств.
На период закрытия школ преподаватели выдадут учащимся задания для дистанционного обучения.
Карантин не повлияет на проведение записи в первые классы: она начнётся с1 февраля.
Детские сады Иркутска продолжают работу в штатном режиме. Воспитатели и медицинские работники дошкольных учреждений уделяют особое внимание состоянию детей.
Специалисты департамента образования Иркутска просят родителей с детьми воздержаться от посещений общественных мест и культурно-массовых мероприятий.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ также продлили карантин. На учёбу улан-удэнские школьники выйдут в среду, 6 февраля.
Школы Иркутска закроют на карантин до 7 февраля
Общество, Фото:
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