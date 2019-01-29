Участие бесплатное
На детской литературной встрече «Молоко со сказкой!», которая состоится 31 января днём в Центре чтения юношества имени Батожабая, ребята почитают книгу Ханса Рея «Любопытный Джордж». В произведении рассказывается о приключениях весёлой обезьянки.
- Дети отправятся в путешествие по миру вместе с автором и героями, подумают над поступками персонажей, отгадают кроссворды и прекрасно проведут время с книгой, - сообщают организаторы.
Участие бесплатное. Мероприятие подойдёт для детей 6-8 лет.
В Улан-Удэ пройдёт детская литературная встреча
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