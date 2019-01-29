В Улан-Удэ пройдёт детская литературная встреча

Участие бесплатное



На детской литературной встрече «Молоко со сказкой!», которая состоится 31 января днём в Центре чтения юношества имени Батожабая, ребята почитают книгу Ханса Рея «Любопытный Джордж». В произведении рассказывается о приключениях весёлой обезьянки.



- Дети отправятся в путешествие по миру вместе с автором и героями, подумают над поступками персонажей, отгадают кроссворды и прекрасно проведут время с книгой, - сообщают организаторы.



Участие бесплатное. Мероприятие подойдёт для детей 6-8 лет.

