В соседнем Иркутске цены на топливо остались без изменений
За прошедшую неделю в Улан-Удэ подорожал бензин марок АИ-92 на 46 копеек, АИ-95 на 62 копейки, АИ-98 на 40 копеек. Дизельное топливо наценилось на 1,34 руб.
В Чите увеличилась стоимость бензина марок АИ-92 на 1,42 руб., АИ-95 на 1,95 руб., АИ-98 на 2,27 руб.. Дизельное топливо подорожало на 1,77 руб.
В Иркутске стоимость бензина и дизельного топлива не изменилась. Об это сообщают в управлении по информационной политике.
В Улан-Удэ подорожал бензин
Общество, Фото:
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