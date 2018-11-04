В Улан-Удэ подорожал бензин

В соседнем Иркутске цены на топливо остались без изменений



За прошедшую неделю в Улан-Удэ подорожал бензин марок АИ-92 на 46 копеек, АИ-95 на 62 копейки, АИ-98 на 40 копеек. Дизельное топливо наценилось на 1,34 руб.



В Чите увеличилась стоимость бензина марок АИ-92 на 1,42 руб., АИ-95 на 1,95 руб., АИ-98 на 2,27 руб.. Дизельное топливо подорожало на 1,77 руб.



В Иркутске стоимость бензина и дизельного топлива не изменилась. Об это сообщают в управлении по информационной политике.

