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Школьники в Улан-Удэ соревновались в знании бурятского языка

Школьники в Улан-Удэ соревновались в знании бурятского языка
Общество, 
Участвовало около 90 учащихся

Республиканский турнир по знанию по бурятского языка по электронному учебнику «Буряад хэлэн» состоялся 19 октября в республиканском Бурятском национальном лицее-интернате 1. В соревнованиях участвовало около 90 учащихся 2-11 классов-победителей районных этапов.

В рамках 11 турнира гости и участники приняли участие в мастер-классах «Оригами», «Мандала», «Книжная закладка» и других, а также продемонстрировали свою смекалку и ловкость рук в национальной игре «Шагай наадан».

С итогами проведения и лучшими работами можно ознакомиться на сайте www.rbnli.ru, сообщает пресс-служба министерства образования республики.

В 2017-2018 учебном году охват изучения бурятского языка школьниками составил 52 % от общего количества учащихся. На реализацию программы в этом году выделено более 30 миллионов рублей.
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