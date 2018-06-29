Улан-удэнцам напоминают о запрете на посещение лесов

Для отдыха функционируют специальные места отдыха



В улан-удэнских лесах запрещено находиться в целях пожарной безопасности. Въезд автомобилей в лесные массивы также запрещён.



Установлен запрет на разжигание костров и сжигание сухой травы в лесах.



При этом отдохнуть на природе всё-таки возможно. Для этого функционируют специально оборудованные места отдыха на островах Комсомольский, Богородский и в микрорайоне Верхней Березовки.



Улан-удэнцев уже оштрафовали на 120 000 тысяч рублей, сообщает управление по информационной политике города.



При обнаружении очагов возгорания граждан просят незамедлительно сообщать в ближайшее лесничество или по телефону: (83012) 21-29-72, (83012) 20-44-44.

