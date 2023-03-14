На благоустройство главного парка в Бодайбо выделят 126 млн

Проект называется «Бодайбо - золото сибирской тайги»



С наступлением тепла в городе Бодайбо в Иркутской области начнут облагораживать городской парк по проекту «Бодайбо - золото сибирской тайги». Основные работы планируется выполнить в этом году. Общая стоимость проекта составила 126, 9 млн рублей, в том числе 70 млн рублей из федерального бюджета, а также предусмотрены средства из местного бюджета- сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.



Предложенный Бодайбо вариант благоустройства вошел в число победителей VI всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.



Концепция проекта включает в себя выставочное пространство с экспозиционными стендами, амфитеатр с летним кинотеатром и открытым лекторием. Также в проекте запланирован верёвочный парк, качели, бульвар здоровья, оранжерея, прогулочная аллея, кафе, объекты для молодёжи, творческий двор для проведения сезонных ярмарок, мастер-классов и спортивных мероприятий.



Здесь же будут представлены детская тематическая площадка «По следам золотопромышленников» и детская метеостанция. Планируются фонтан - шутиха, площадь с сухим фонтаном, в зимнее время – каток.



Также предусмотрены арт-объект «Бодайбо» - приветственная стела на въезде в город из аэропорта и арт-объект «Золотой фонд России» - абстрактная скульптура, посвященная молодым специалистам, студентам.



Непосредственно рядом с памятником «Паровоз» запланированы музей под открытым небом, интерактивно-образовательная детская площадка, прогулочная аллея с тематической подсветкой, напоминающей о Бодайбинской узкоколейной железной дороге.





