Проект называется «Бодайбо - золото сибирской тайги»
С наступлением тепла в городе Бодайбо в Иркутской области начнут облагораживать городской парк по проекту «Бодайбо - золото сибирской тайги». Основные работы планируется выполнить в этом году. Общая стоимость проекта составила 126, 9 млн рублей, в том числе 70 млн рублей из федерального бюджета, а также предусмотрены средства из местного бюджета- сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
Предложенный Бодайбо вариант благоустройства вошел в число победителей VI всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Концепция проекта включает в себя выставочное пространство с экспозиционными стендами, амфитеатр с летним кинотеатром и открытым лекторием. Также в проекте запланирован верёвочный парк, качели, бульвар здоровья, оранжерея, прогулочная аллея, кафе, объекты для молодёжи, творческий двор для проведения сезонных ярмарок, мастер-классов и спортивных мероприятий.
Здесь же будут представлены детская тематическая площадка «По следам золотопромышленников» и детская метеостанция. Планируются фонтан - шутиха, площадь с сухим фонтаном, в зимнее время – каток.
Также предусмотрены арт-объект «Бодайбо» - приветственная стела на въезде в город из аэропорта и арт-объект «Золотой фонд России» - абстрактная скульптура, посвященная молодым специалистам, студентам.
Непосредственно рядом с памятником «Паровоз» запланированы музей под открытым небом, интерактивно-образовательная детская площадка, прогулочная аллея с тематической подсветкой, напоминающей о Бодайбинской узкоколейной железной дороге.
На благоустройство главного парка в Бодайбо выделят 126 млн
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