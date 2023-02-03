Большая часть самозанятых работает в сфере услуг
В 2022 году количество самозанятых в Бурятии увеличилось более чем на 10 тысяч человек. Сейчас в республике зарегистрировано более 21,6 тысяч самозанятых, большая часть которых работает в сфере услуг, сообщили «Байкал-Daily» в министерстве промышленности Бурятии.
- Самозанятым гражданам предоставляется господдержка в виде льготных кредитов и микрозаймов от 50 тысяч до 1 млн. рублей, займов под поручительство Гарантийного фонда Бурятии. Это поддержка осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», - рассказал министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виктор Винокурцев. – Кроме того, в центре «Мой бизнес» самозанятые граждане могут получить бесплатные профильные консультации и пройти обучение, а также получить услуги по разработке логотипа и фирменного стиля, продвижению товаров и услуг оффлайн и онлайн, размещению продукции на маркетплейсах.
Отметим, в 2021 году было зарегистрировано 11398 человек, получивших статус самозанятых.
Как сообщало ранее управление ФНС России по Бурятии, количество самозанятых в Бурятии в 2022 году в среднем каждый месяц число увеличивалось на тысячу человек.
- Основные направления деятельности у самозанятых в Бурятии – авто (услуги такси, перевозка грузов), индустрия красоты (парикмахер, маникюр, педикюр), ремонт (отделка, строительство, прочие), т.е. те сферы, где можно работать индивидуально, используя все преимущества, которые дает налог на профессиональных доход, - отмечали специалисты.
Отметим, для сравнения число самозанятых в Забайкальском крае за 2022 год составило 20 901 человек.
В Бурятии увеличилось число самозанятых
Экономика, Фото:
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