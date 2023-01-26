В Бурятии инфляцию сдержал «борщевой набор»

Овощи открытого грунта дешевеют несколько месяцев подряд
В декабре 2022 года годовой темп прироста цен на продовольствие в Бурятии снизился до 10,7% после 11,7% в ноябре. Существенный вклад в замедление показателя внесли овощи открытого грунта, сообщили в Национальном банке Бурятии.
- Хороший урожай овощей открытого грунта в прошлом году собрали как местные сельхозпредприятия, так и аграрии из других регионов страны. Поэтому картофель, свекла, капуста, морковь, лук, чеснок в годовом выражении дешевеют несколько месяцев подряд и замедляют общий темп роста цен на продовольственном рынке республики, — прокомментировал заместитель управляющего региональным подразделением Банка России Виталий Пономарёв.
Крупы, мука, мучные кондитерские изделия, сахар в годовом выражении подорожали, но меньшими темпами по сравнению с ноябрем. Здесь тоже сказался хороший урожай отечественных агрокультур — пшеницы, ржи, подсолнечника, сахарной свеклы. Предложение на рынке увеличилось, и цены на эти товары стали расти медленнее. Многие из агрокультур к тому же являются основными элементами кормовой базы в разных отраслях животноводства. Динамика стоимости кормов повлияла на снижение издержек животноводов. Это сократило темпы роста цен на говядину, свинину, баранину, куриное мясо, фарш, колбасу, молоко, творог, сметану, йогурт.
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