Чаще всего наличными получают зарплату граждане старше 55 лет
Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей из Дальнего Востока, чтобы узнать о деталях получения ими заработной платы.
Выяснилось, что двое из трех соискателей из регионов Дальнего Востока получают зарплату на карту (71%). 10% - наличными, 19% - частично наличными, частично на карту. При этом чаще всего перевод зарплаты на карту получают соискатели из Хабаровского края (73%). Компании из Амурской области чаще других в ДФО рассчитываются с сотрудниками наличными, а также занимают 4 место в России среди регионов, где работодатели платят наличными, уступая лишь Рязанской и Пензенской области, а также Ставропольскому краю. А вот Приморье оказалось на первом месте на Дальнем Востоке и третьем среди регионов страны, в которых сотрудники получают зарплату частично наличными, а частично на карту (23%) (впереди оказались только Республика Крым – 37% и Алтайский край – 25%).
С точки зрения возраста чаще всего наличными получают зарплату граждане старше 55 лет (примерно каждый пятый). С точки зрения профессиональных областей чаще других получают деньги наличными специалисты из сфер «Автомобильный бизнес» (22%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (21%), «Рабочий персонал» (16%).
Интересно также, что жители дальневосточных регионов чаще всех в стране хотели бы получать зарплату раз в месяц. Такой ответ дал каждый пятый опрошенный (21%). При этом больше половины (53%) жителей ДФО предпочли бы получать зарплату раз в две недели. 12% - еженедельно и 3% - ежедневно (за исключением Хабаровского края, где ни один опрошенный не хочет получать оплату за день работы). Каждый десятый респондент (10%) сообщил, что для него нет принципиальной разницы как часто получать зарплату. Больше всего таких ответов среди юристов (71%), специалистов в управлении персоналом и бухгалтерии (по 68%).
Двое из трёх дальневосточников получают зарплату на карту
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