Отток населения из Бурятии продолжается

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Жители Бурятии чаще всего переезжают в Москву и Санкт-Петербург



В 2021 году в Бурятии продолжился миграционный отток населения, он только по официальным данным составил 1304 человека. В республику прибыли 13 639 и выбыли 14 943 человека, сообщает Бурятстат.



Отметим, внутренними мигрантами считаются граждане, которые сменили регион регистрации по месту жительства или месту пребывания. Так что в реальности уехавших из Бурятии, но не сменивших прописку, может быть больше.



Основная часть перемещений мигрантов (96 %) происходила в пределах России и лишь 3,7 % - между странами.



Наибольший отток населения из Бурятии отмечен в регионы Центрального федерального округа – 831 человек, в том числе в Московскую область – 460 и Москву – 209 человек, в регионы Северо-Западного федерального округа – 652 человека, в том числе в Санкт-Петербург – 296 и Ленинградскую область – 214 человек; в регионы Сибирского федерального округа – 560 человек, в том числе в Красноярский край – 318 человек и Новосибирскую область – 185 человек.



Положительный миграционный обмен сложился лишь с Дальневосточным федеральным округом – прирост составил 193 человека. Население республики пополнилось в основном за счёт мигрантов из Забайкальского края – на 619 человек.



В результате международной миграции население республики пополнилось на 1248 человек: из зарубежных стран в республику прибыло 2201 и выбыло 953 человека. Чаще всего в Бурятию переезжают мигранты из Киргизии – 397, Узбекистана – 198 и Таджикистана – 148 человек.



Что касается перемещений жителей Бурятии внутри республики, то наиболее привлекательными территориями остаются прилегающие к столице республики районы: Тарбагатайский (38,5 чел. на 1000 населения) и Иволгинский (34,1), а также город Северобайкальск (7,4).



Интенсивный отток населения наблюдался из Кижингинского (-22,3 чел. из каждой 1000 населения), Закаменского (-20,8) и Курумканского (-19,2) районов. Из районов, приравненных к Крайнему Северу, миграционный отток составил 6,8 чел. на 1000 населения.







