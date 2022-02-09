Газопровод «Сила Сибири-2» пройдёт через три района Бурятии

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

У Бурятии появится возможность перевести часть территории на сжиженный природный газ



Компания ПАО «Газпром» предварительно определила трассировку газопровода «Сила Сибири -2». Он пройдёт в том числе и через Бурятию. При реализации этого проекта будет рассмотрена возможность газификации республики как сетевым, так и сжиженным природным газом, сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.



По предварительным данным газопровод возьмёт начало в Иркутской области, пройдёт через Тункинскую долину, через Кяхтинский и Закаменский районы и к границе с Монголией. При этом, если газопровод пройдёт через Центральную экологическую зону Байкала, то строить его будут со строгим соблюдением всех экологических требований и норм.



- Газопроводы зачастую проходят по охраняемым зонам, но ведь без этого не будет развития. К тому же современные сооружения надёжны. Они проходят по дну Балтийского моря и через Крымский пролив - там очень высокая сейсмичность, но инженерные сооружения стоят и к ним нет никаких нареканий. Нужно понимать, что, получив транспортную трубу, у Бурятии появляется возможность перевести часть агломерации на сжиженный природный газ. Особенно это важно для Тункинской долины. Туристическая зона развивается, и её необходимо переводить на газовые котельные. Это не навредит жизни ближайших населённых пунктов, даже наоборот, избавит от угольных котельных и сделает воздух значительно чище, - заявил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.



Так, на переговорах с ПАО «Газпром» обговаривали один из вариантов организации разжижающей установки на станции Джида. Кроме того, обсуждался перевод на газ таких крупных теплоэлектроцентралей как ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Однако этот переход требует крупных капиталовложений по модернизации систем.



- Мы планируем, что сжиженный природный газ всё же появится, и мы сможем поставить газовые котельные в пригородных социальных объектах Улан-Удэ, где нет возможности подключиться к центральному отоплению. На сегодня проработка вопроса идет активно, - уточнил Евгений Луковников.







