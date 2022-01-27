В Забайкалье построят железнодорожную станцию

Экономика, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

В Хилокском районе обсудили проект станции Зашулан-Угольная



В Забайкальском крае обсудили социально-экономическое развитие Хилокского района. 26 января в ходе встречи губернатора региона, представителей краевого правительства и сферы бизнеса речь шла о различных проектах, которые позволят повысить уровень экономики в муниципальном образовании. Один из таких – проект по строительству железнодорожной станции Зашулан-Угольная, чтобы поставлять грузы.



Как сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края, запланировано возведение подъездных путей, конвейерного погрузчика и склада. Для размещения объектов выделена территория бывшей промзоны, где демонтируют разрушенные и небезопасные объекты, проведут очистку и планировку территории. После выхода Зашуланского угольного разреза на проектную мощность на станции погрузки будет работать более 200 человек.



- В Хилокском районе проживает прядка 28 тысяч человек, из которых занятых в экономке чуть больше 12 тысяч или 2/3 от экономически активного населения. Чтобы создать рабочие места для ещё тридцати процентов незанятого населения, муниципалитету нужны новые предприятия. С развитием проекта освоения Зашуланского месторождения в нашем районе и в соседних территориях, которые сталкиваются с похожими социальными задачами, появится возможность сформировать оптимальный рынок труда и снизить уровень безработицы и дефицита рабочих кадров, – подчеркнул глава Хилокского района Юрий Шишмарев.

