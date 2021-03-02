В Бурятии сообщили о 72-кратном росте эскроу-счетов

Дольщики в Бурятии активно покупают квартиры через счета эскроу



За 2020 год количество открытых бурятскими дольщиками эскроу-счетов увеличилось с 6 до 432, то есть 72 раза. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка по Бурятии



На 1 января 2021 года будущие новоселы внесли на эскроу-счета почти 900 млн рублей. Получить эти деньги застройщики смогут только после ввода жилых домов в эксплуатацию.



В Бурятии уже есть дольщики, которые получили готовое жилье, приобретённое через эскроу-счета. В прошлом году были раскрыты 53 счета эскроу на 141 млн рублей. Счет раскрывается, когда строительство завершилось и дом введен в эксплуатацию.



- Новый механизм проектного финансирования позволяет жителям Бурятии приобретать квартиры на этапе строительства домов и не волноваться за свои вложения, как это было раньше. Теперь деньги дольщиков во время возведения дома хранятся в банке на специальном эскроу-счете. Если застройщик не введет дом в эксплуатацию в нужный срок, деньги вернутся дольщику. При этом до 10 млн рублей на эскроу попадают под действие Системы страхования вкладов», — объяснил заместитель управляющего Нацбанком по Бурятии Виталий Пономарёв.



С 1 июля 2019 долевое жилищное строительство ведётся только через эскроу-счета. По старой схеме — когда строители получают деньги дольщиков напрямую — разрешалось достроить объект лишь при условии, что его готовность на 1 июля 2019 года составляла более 30%, а количество проданных квартир — не менее 10%.





