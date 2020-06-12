По словам пациентов, их будут водить в уборную по одному
Больным коронавирусом пациентов республиканской инфекционной больницы в Улан-Удэ, которые были вынуждены ходить по нужде в вёдра в палатах, разрешили посещение нормального туалета на этаже. Об этом сообщает издание «Подъём» со ссылкой на пациента.
- С сегодняшнего дня больным в Республиканской инфекционной клинической больнице разрешили ходить в туалет на этаже. Медперсонал сообщил нам, что по указанию руководства теперь больных по одному будут водить в туалет, - цитирует «Подъём» пациента больницы.
По его словам, есть ещё одна проблема. Больных сюда привозят рейсами санавиации, а обратно не доставляют. В итоге люди остаются в незнакомом городе, не всегда имеющие средства на дорогу домой. Некоторым приходится добираться перекладными через Иркутск.
О том, что пациентам с COVID-19 в инфекционной больнице запретили выходить из палаты в туалет и поставили вёдра за ширмой, федеральные СМИ сообщили на прошлой неделе. В минздраве Бурятии тогда пояснили, что пошли на эту меру из-за отсутствия в здании больницы 1940 года постройки системы очистки стоков. В минздраве сослались на положение СанПиН «Безопасность работы с микроорганизмами 1-2 группы патогенности», согласно которому больные не должны пользоваться общими туалетами.
В Улан-Удэ больным с COVID-19 разрешили ходить по нужде не в вёдра, а в туалет
Общество, Фото:
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