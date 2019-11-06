В Улан-Удэ «Львятам» выделили на ремонт 4,5 миллиона

Улан-удэнские депутаты внесли изменения в бюджет в связи с закупкой оборудования для «Львят»
6 ноября на сессии Улан-Удэнского городского совета депутатов был принят проект бюджета Улан-Удэ на 2020 год и плановый период 2021 и 2020 годов в первом чтении.
Председатель комитета по финансам администрации города Татьяна Базякина доложила, что общий объём доходов и расходов на 2020 год составит 4,2 миллиардов, на 2021 год – 4,6 млрд, на 2022 год – 4,3 млрд. На все три года планируется принятие бездефицитного бюджета, но это, вероятнее всего, изменится к принятию проекта во втором чтении в декабре.
На сессии было решено внести изменения в бюджет на 2019 год в связи с приобретением новых трамвайных вагонов – знаменитых «Львят». Дело в том, что возникла необходимость закупить расходные материалы, диагностическое и ремонтное оборудования для современных трамваев.
Из Резервного фонда финансирования непредвиденных расходов правительства Бурятии на эти цели выделено 3 миллиона рублей. На условиях софинансирования из городского бюджета выделят ещё 1,5 миллиона.
Таким образом общий объём средств на приобретение оборудования для новых трамваев составил 4,5 млн рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце октября в Улан-Удэ прибыл третий по счёту «Львёнок», всего к концу года в республике по плану должно быть 15 вагонов. На покупку затрачено более 498 миллионов рублей. Средства выделены из федерального бюджета – за счёт единой дальневосточной субсидии.
Также на сессии сообщили о возможном вводе курортного сбора, который в качестве эксперимента практикуется в четырёх регионах России. Денежные средства, полученные от сбора, направят на строительство, ремонт и благоустройство исторических, социально-культурных объектов, которые расположены не только в курортной зоне, но и в других местностях.
Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев сообщил, что решение о принятии курортного сбора будет ещё обсуждаться, и если органы самоуправления сбор введут, то он вступит в силу с 1 января 2021 года.
В Улан-Удэ «Львятам» выделили на ремонт 4,5 миллиона
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