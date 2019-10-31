Улан-удэнцы заметили транспортировку нового вагона. ВИДЕО
В Улан-Удэ прибыл ещё один трамвай «Львёнок». Об этом сообщили подписчики паблика Crimburyatia.ru, поделившись видеозаписью транспортировки вагона.
- Ещё один «Львёнок» приехал в город, - подписали в паблике видео.
Этот трамвай станет уже третьим «Львёнком» в Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», первый новый трамвай в столицу Бурятии прибыл в начале сентября, второй – в первых числах октября. Трамваи ходят по маршрутам №1 и №4. Всего к концу года в республике будет 15 таких вагонов.
На покупку затрачено более 498 миллионов рублей. Средства выделены из федерального бюджета – за счёт единой дальневосточной субсидии.
Низкопольный трамвай оснащён камерами видеонаблюдения, USB-разъёмами для зарядки мобильных устройств. В салоне есть площадка, где можно поставить велосипед или детскую коляску. Также вагон оснащён системами активной и пассивной безопасности.
Недавно на «Львёнке» начали проводить экскурсии по вечернему городу.
Третий «Львёнок» прибыл в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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