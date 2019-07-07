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В Бурятии просто так потратили 172 миллиона на устранение «нефтяной линзы»

В Бурятии просто так потратили 172 миллиона на устранение «нефтяной линзы»
Экономика,  Фото:Байкальская природоохранная прокуратура
Дорогостоящие работы по устранению «знаменитого» нефтяного озера на Стеклозаводе провели без научного обоснования     

Природоохранный прокурор обратился с иском к министерству природных ресурсов Бурятии с требованием ликвидировать «знаменитую» «нефтяную линзу» в посёлке Стеклозавод Улан-Удэ. Железнодорожный районный суд иск удовлетворил, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Суд признал незаконным бездействие минприроды, которое до сих не только не ликвидировало нефтяное озеро, но и даже не установило, сколько здесь скопилось нефтепродуктов.

Прокурор доказал, что ранее выполненные работы по госконтракту в 2013 году на сумму 172 миллиона не привели к желаемому результату, так как основаны были не на научных исследованиях. Деньги, между тем, были выделены по федеральной целевой программе об охране озера Байкал.

- Объёмы скопления нефтепродуктов установлены лишь ориентировочно. При определении глубины залегания нефтепродуктов бурение скважин осуществлялось на глубину лишь один метр, - поясняют в Байкальской природоохранной прокуратуре. – Кроме того, установлено, что в период затопления береговой полосы реки Селенга наблюдалось поступление нефтепродуктов в водоём вследствие затопления дренажных траншей, используемых для извлечения нефтепродуктов.

Судом на министерство природных ресурсов Бурятии возложены обязанности в том числе по организации мероприятий по защите реки Селенга путём возведения защитных сооружений.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Как сообщал «Байкал-Daily», вот уже около двадцати лет крупное загрязнение, так называемая нефтяная линза, находится в промышленном районе Стеклозавода. Его объём, по предварительным оценкам, составляет не менее 18 тысяч тонн нефтепродуктов.

Всё это выплеснулось в почву в 90-х годах по недосмотру одной из нефтебаз, располагавших здесь с советских времен. Многотонная масса бензина ушла в землю, а затем образовалось целое подземное бензиновое озеро. По некоторым данным, оно состоит из бензина марки А-76. В начале 90-х некоторые особо ушлые улан-удэнцы даже пытались добывать этот бензин, буря скважины.

«Нефтяная линза» несёт в себе угрозу для реки Селенга и Байкала – при попадании такого большого количества нефтепродуктов в воду может случиться самая настоящая экологическая катастрофа. В 2012 году Москва начала выделение средств на ликвидацию этой проблемы.

В 2016 году прежний заместитель министра природы Бурятии Александр Лбов уверял, что ликвидировать загрязнение удастся уже до 2019 года. Как видим, это не только не произошло, но и были впустую потрачены крупные деньги.

нефтепродукты загрязнение окружающей среды минприроды
 
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