Айс-флоатинг в МЧС назвали небезопасным для здоровья и жизни
На популярных онлайн-площадках появились объявления с броским названием «Сплав по Ангаре и Байкалу в спасательном костюме» . Они привлекли внимание иркутян, и те обратились с запросом в Главное управление МЧС России по Иркутской области с вопросом, законно ли и безопасно это.
Айс-флоатинг – новый вид экстремального развлечения. Это купание в ледяном водоёме в специальном спасательном костюме. Он полностью покрывает тело и позволяет дрейфовать на поверхности воды несколько часов. Человек плавает, будто льдинка – отсюда и название floating, что в переводе с английского «плавание на поверхности».
«Не бойтесь, переохлаждения не будет. Костюм надевается на одежду и покрывает всё тело, согревая вас, пока вы безмятежно качаетесь на волнах и слушаете потрескивание льда», - заверяют организаторы в объявлении.
Однако, как выяснилось, сотрудники МЧС с этим не согласны. В том виде, в каком услугу оказывают сейчас, считать её отвечающей требованиям безопасности нельзя.
- Риск для жизни и здоровья при нахождении в ледяной воде в Ангаре с сильным течением или в открытом Байкале даже в утеплённом водонепроницаемом костюме большой. Именно поэтому от организаторов спортивных или культурно-массовых мероприятий на водоёмах требуется привлечение спасателей со спецсредствами, которые могут в случае возникновения опасной ситуации оказать квалифицированную помощь, - поясняют в ГУ МЧС России по Иркутской области.
В ходе разговора с мужчиной, предлагающим эту услугу, выяснилось, что сейчас «страхуют» купающихся люди, не имеющие соответствующей квалификации. В Центре государственной инспекции по маломерным судам с бизнесменом уже провели разъяснительную беседу по действующим требованиям законодательства.
На Байкале предлагают опасное экстремальное развлечение
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Кяхтинском районе провели акцию «Буузы в каждый дом»
Женщина приобрела товары в интернет-магазине
Айс-флоатинг в МЧС назвали небезопасным для здоровья и жизни
Работодатель пытался оспорить сумму компенсации
Бизнес, 01.03.2024
Женщине удалось купить варочную панель по цене в 10 раз ниже реальной
Мужчину выкупил фирму, но не расплатился за неё
Фирма не выполнила госконтракт
В дело вмешалась прокуратура
Бизнес, 28.02.2024
Предприниматели сменили «прописку» бизнеса с другого региона на республику
Экономика, 28.02.2024
За год в республику перебралось более 400 бизнесменов из других регионов
Бизнес, 28.02.2024
Налоговая задолженность предпринимателя превысила 1 миллион рублей
Бизнес, 27.02.2024
Вопрос решался через суд
Бизнес, 25.02.2024
Она бесследно исчезла несколько дней назад
Бизнес, 22.02.2024
Нарушение выявила прокурорская проверка
Бизнес, 22.02.2024
Об этом сообщили на бизнес-завтраке