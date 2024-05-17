Участники в работах должны показать ответственное отношение к питомцам
В Бурятии проводится фотоконкурс «Моя хвостатая ответственность». Участникам в работах необходимо показать ответственное отношение владельца к своему питомцу и/или продемонстрировать исполнение законодательства в области обращения с животными (обязательная регистрация собаки в государственной ветеринарной службе, вакцинация против бешенства, выполнение правил содержания и выгула животных и т.д.).
Чтобы стать участником фотоконкурса, необходимо по 22 мая отправить фотоработу на тему конкурса вместе с заполненной заявкой на почту: uprvetpress@mail.ru. Фотографии будут участвовать в интернет-голосовании в официальной группе управления ветеринарии Бурятии «ВКонтакте». Три конкурсанта, чьи фото наберут максимальное количество лайков, получат денежные призы и сертификаты на стерилизацию домашнего животного.
Как сообщили в управлении ветеринарии РБ, с помощью конкурса в жителях Бурятии стремятся укрепить ответственное отношение к своим домашним животным и напомнить о недопущении жестокого обращения.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии проходит фотоконкурс о домашних животных
Общество, Фото:
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