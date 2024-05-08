В Улан-Удэ компания незаконно выдавала займы под залог автомобилей

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Деятельность прекратили через суд



ООО «Лизинг Сибири Солюшн» незаконно предоставляла займы под залог транспортных средств, сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



- Сделки, заключаемые организацией с клиентами посредством купли-продажи и договоров финансовой аренды (лизинга), совершались в отсутствие экономической оценки предмета, передаваемого в лизинг, и инвестиционного характера правоотношений. Поскольку подобные сделки нарушают требования закона, при этом посягают на публичные интересы, они являются ничтожными, - сообщили в прокуратуре.



Юридическое лицо и вовсе не имело статуса кредитной организации или некредитной финансовой организации, в связи с чем не вправе предоставлять потребительские займы.



Прокурор Октябрьского района Улан-Удэ направил в суд иск о признании деятельности по предоставлению организацией потребительских кредитов (займов) незаконной и запрете осуществлять такую деятельность.



По апелляционному представлению прокуратуры Верховный суд республики отменил решение суда первой инстанции и исковые требования прокурора удовлетворил.



