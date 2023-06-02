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МегаФон стал партнёром финансовой платформы Банки.ру

МегаФон стал партнёром финансовой платформы Банки.ру
Бизнес,  Фото:pexels.com
МегаФон и финансовая платформа Банки.ру (АО «Цифровые технологии») запускают партнёрство. Первый совместный проект позволит предоставить клиентам доступ к финансовым предложениям любого российского банка-участника платформы, независимо от наличия его отделения поблизости

Пользователи платформы из любого уголка страны смогут оформить вклад или кредит онлайн без визита в офис банка, предоставив документы в ближайшем салоне МегаФона. В пилотном проекте, который стартовал в мае, будет участвовать десять салонов, затем проект будет масштабирован на всю розничную сеть МегаФона.

- Развитая сеть салонов МегаФона превосходит зоны покрытия большинства банков: наши офисы есть даже в небольших населённых пунктах. Участвуя в проекте с Банки.ру, мы предоставляем равный доступ к выгодным финансовым предложениям для клиентов по всей стране — жители отдалённых населённых пунктов, где нет отделений банков, смогут воспользоваться широкой базой предложений, а небольшие региональные банки — расширить географию своей клиентской базы, — отметил директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев.

Чтобы оформить финансовый продукт, клиенту нужно зарегистрироваться на платформе Банки.ру и выбрать подходящее предложение. Система предложит адреса ближайших салонов связи, где пользователь сможет предоставить документы для подтверждения личности. Финальное решение банка клиент получает в СМС-сообщении.

Сейчас на Банки.ру можно оформить без визита в банк потребительский кредит и вклады. Достаточно один раз пройти идентификацию, чтобы получить доступ к этим продуктам.

- Проект с МегаФоном даёт возможность нашим пользователям выбрать удобный способ предоставления документов. Это говорит о том, что финансовые услуги станут ещё более доступными: можно будет не только выбрать банк для получения финансового продукта, не привязываясь к географии проживания, но и предоставить Банки.ру документы почти в любом регионе России, — отметила директор по развитию бизнеса оператора финансовой платформы Банки.ру Кристина Хачикян.

Партнёрство также позволит расширить перечень финансовых продуктов, доступных абонентам МегаФона. Выгодные предложения от партнёров платформы Банки.ру, подобранные в соответствии с индивидуальными потребностями абонента, можно будет получить в личном кабинете МегаФона.

Реклама. ПАО «Мегафон». ИНН 7812014560. Erid: LdtCKBQLu

МегаФон

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