Улан-удэнки перед Новым годом начали вызывать домой парикмахеров и визажистов

Они хотят сэкономить силы и время на праздничные сборы





Так, обращаться к визажистам улан-удэнки стал чаще на 11%, чем год назад. Средняя стоимость услуги по городу – 1000 рублей. За эти деньги профи готовы сделать нюдовый или естественный макияж. Вечерний обойдётся чуть дороже – от 1 300 рублей.



Помимо парикмахеров, горожанки пользуются услугами визажистов-стилистов, которые специализируются сразу и на макияже, и на укладках и в состоянии помочь с новогодним апгрейдом максимально быстро. Чтобы привести волосы в порядок, придётся выложить примерно 1000 рублей. За сложные стрижки и окрашивания берут больше.



За несколько дней до Нового года жительницы бурятской столицы начали активно приглашать к себе парикмахеров и визажистов с сайта «Авито», которые предлагают свои услуги на дому. Спрос на них вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В компании отмечают: последняя неделя перед праздником всегда выдаётся крайне загруженной. Нужно успеть закончить все приготовления, докупить подарки, закрыть рабочие вопросы и при этом не забыть о себе любимых. Потому многие улан-удэнки и предпочли не тратить время на поездки в салон.Объявлений от мастеров по волосам и мейкапу в 2022-ом тоже стало больше. С их помощью наши землячки преображаются к корпоративам, новогодним фотосессиям, вечеринкам и другим мероприятиям.