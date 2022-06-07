В Забайкалье хотят построить промпарки в Чите и Краснокаменске

В столице края возведут завод железобетонных изделий крупнопанельного домостроения



В рамках рабочей поездки в Забайкальский край заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев посетил промышленный комплекс по производству стройматериалов в Чите, включающий кирпичный завод, завод железобетонных изделий (ЖБИ) и завод ЖБИ безопалубочного формования. Также ему был представлен инвестиционный проект по строительству завода крупнопанельного домостроения. Его производственная мощность составит 100 тыс. кв. метров в год. Планируется создать 450 рабочих мест. Запуск завода намечен на следующий год.



Кроме этого, Юрию Трутневу доложили о планах по увеличению производства строительных материалов в крае, поскольку сейчас в регионе практически полностью отсутствует данная индустрия. Были представлены проекты по созданию промышленных парков «Кенонский» в Чите и «Красный Камень» в Краснокаменске. Строительство парка в Чите развернётся в 2022-2023 годах. На первом этапе планируется возведение завода железобетонных изделий крупнопанельного домостроения. На втором этапе – завод по выпуску бетона, сухих строительных смесей и минеральной ваты. Индустриальный парк станет базой для десятка предприятий, а также обеспечит работой более 300 человек. А резиденты парков смогут воспользоваться преференциями ТОР «Забайкалье» и ТОР «Краснокаменск».



Глава региона Александр Осипов обратился к вице-премьеру с просьбой рассмотреть возможность выделения финансирования на разработку проектно-сметной документации для двух промпарков. Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России рассмотреть обращение региона и представить свои предложения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

