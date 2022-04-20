Это покажет людям реальную стоимость кредита
Правительство России ввело новое требование для банков, предоставляющих ипотечные кредиты. Теперь они должны будут информировать заёмщика о стоимости кредита с учётом страховок и других дополнительных услуг, сообщается в telegram-канале правительства.
- Полное раскрытие всех услуг покажет людям реальную стоимость кредита, а банкам придётся уже более открыто конкурировать друг с другом, чтобы привлечь заёмщиков. Ведь граждане смогут оценить все расходы и обратиться туда, где им предложат более выгодные условия, – сказал председатель правительства Михаил Мишустин.
Российские банки обяжут раскрыть полную стоимость ипотечного кредита
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