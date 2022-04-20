Российские банки обяжут раскрыть полную стоимость ипотечного кредита

Это покажет людям реальную стоимость кредита



Правительство России ввело новое требование для банков, предоставляющих ипотечные кредиты. Теперь они должны будут информировать заёмщика о стоимости кредита с учётом страховок и других дополнительных услуг, сообщается в telegram-канале правительства.



- Полное раскрытие всех услуг покажет людям реальную стоимость кредита, а банкам придётся уже более открыто конкурировать друг с другом, чтобы привлечь заёмщиков. Ведь граждане смогут оценить все расходы и обратиться туда, где им предложат более выгодные условия, – сказал председатель правительства Михаил Мишустин.

