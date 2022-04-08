На севере Бурятии проконтролировали перевозку миллиона яиц

Специалисты не выявили нарушений



За первый квартал 2022 года сотрудники управления Россельхознадзора досмотрели 13 продуктовых фур и девять железнодорожных вагоновна станциях Северобайкальск и Таксимо в Бурятии.



- Надзорным ведомством проконтролировано 985 тысяч куриных яиц, более 40 тонн мяса птицы, около 145 тонн мяса домашних животных, 137 тонн мороженой рыбы, 6 тонн молочной продукции, 27 тонн полуфабрикатов, а также 292 тонны кормов для сельскохозяйственных животных, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.



Нарушений ветеринарных правил при транспортировке продукции животноводства в рамках северного завоза не установлено.



