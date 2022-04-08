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На севере Бурятии проконтролировали перевозку миллиона яиц

На севере Бурятии проконтролировали перевозку миллиона яиц
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Специалисты не выявили нарушений

За первый квартал 2022 года сотрудники управления Россельхознадзора досмотрели 13 продуктовых фур и девять железнодорожных вагоновна станциях Северобайкальск и Таксимо в Бурятии.

- Надзорным ведомством проконтролировано 985 тысяч куриных яиц, более 40 тонн мяса птицы, около 145 тонн мяса домашних животных, 137 тонн мороженой рыбы, 6 тонн молочной продукции, 27 тонн полуфабрикатов, а также 292 тонны кормов для сельскохозяйственных животных, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

Нарушений ветеринарных правил при транспортировке продукции животноводства в рамках северного завоза не установлено.

Россельхознадзор

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