Создана специальная межведомственная комиссия по проблеме такси
В Бурятии создана межведомственная комиссия по координации действий, направленных на пресечение незаконных перевозок. Комиссия возьмётся за усиление контроля за таксистами, которые работают неофициально.
Основанием для создания комиссии стало коллективное обращение перевозчиков, работающих на законных основаниях.
В обращении было указано, что нелегальные перевозчики создают нездоровую конкуренцию и не обеспечивают безопасность пассажиров на должном уровне. Так, водители не соблюдают режим труда и отдыха, не повышают свою квалификацию, не проходят предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, регулярную проверку технического состояния автомобиля. Отсутствует страхование гражданской ответственности перед пассажирами.
- В состав межведомственной комиссии вошли представители минтранса Бурятии, управления ГИБДД, Байкальского межрегионального управления государственного автодорожного надзора, УФНС по Бурятии, комитета по транспорту администрации Улан-Удэ, Бурятской республиканской организации общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, координатор проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» и ООО «Автовокзал Байкал», - сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.
Заседания комиссии будут проводится не реже одного раза в квартал, а в случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания.
Первое заседание состоялось 22 марта. Пока обсуждается план работ на этот год.
В Бурятии возьмутся за таксистов «вне закона»
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 24.03.2021
Создана специальная межведомственная комиссия по проблеме такси
«Я очень счастлив», - признался Халид Гейдаров
Жителям Бурятии объяснили, почему связываться с «чёрными» кредиторами опасно
Цвет волос изменился, а также появился ожог кожи головы
На груз не было карантинных сертификатов
Представители аптеки извинились за инцидент
Прямые рейсы будут запущены в апреле
В Улан-Удэ выявляют нарушения по размещению наружной рекламы
Люди вовсю жалуются на продавца сжиженного газа
Буузы появятся на прилавках российской сети розничных магазинов
Из Бурятии в соседний регион завезли двух самок и самца
Бизнес, 18.03.2021
«Для Улан-Удэ HAPPY», - считает директор аэропорта
Бизнес, 18.03.2021
Из-за отмены концерта в Улан-Удэ без выступлений «Би-2» остались ещё два города
Бизнес, 17.03.2021
Кафе открыла предпринимательница, переехавшая из Бурятии
Бизнес, 16.03.2021
В кафе выявили нарушения антиковидных требований