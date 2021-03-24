В Бурятии возьмутся за таксистов «вне закона»

Создана специальная межведомственная комиссия по проблеме такси



В Бурятии создана межведомственная комиссия по координации действий, направленных на пресечение незаконных перевозок. Комиссия возьмётся за усиление контроля за таксистами, которые работают неофициально.



Основанием для создания комиссии стало коллективное обращение перевозчиков, работающих на законных основаниях.



В обращении было указано, что нелегальные перевозчики создают нездоровую конкуренцию и не обеспечивают безопасность пассажиров на должном уровне. Так, водители не соблюдают режим труда и отдыха, не повышают свою квалификацию, не проходят предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, регулярную проверку технического состояния автомобиля. Отсутствует страхование гражданской ответственности перед пассажирами.



- В состав межведомственной комиссии вошли представители минтранса Бурятии, управления ГИБДД, Байкальского межрегионального управления государственного автодорожного надзора, УФНС по Бурятии, комитета по транспорту администрации Улан-Удэ, Бурятской республиканской организации общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, координатор проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» и ООО «Автовокзал Байкал», - сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.



Заседания комиссии будут проводится не реже одного раза в квартал, а в случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания.



Первое заседание состоялось 22 марта. Пока обсуждается план работ на этот год.





