В Улан-Удэ на 40 дней закрыли кафе «Поварёшка»

Проверка выявила антиковидные нарушения



Железнодорожный районный суд Улан-Удэ приостановил деятельность кафе «Поварёшка» на 40 суток.



В сентябре во время санитарно-эпидемиологического обследования в кафе «Поварешка» выявили нарушения антиковидных санитарно-эпидемиологических требований.



- В действиях юридического лица, осуществляющего деятельность в данном кафе, суд усмотрел признаки состава правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда.



Постановление подлежит немедленному исполнению, не вступило в законную силу.



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