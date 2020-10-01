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В Улан-Удэ на 40 дней закрыли кафе «Поварёшка»

В Улан-Удэ на 40 дней закрыли кафе «Поварёшка»
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Проверка выявила антиковидные нарушения

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ приостановил деятельность кафе «Поварёшка» на 40 суток.

В сентябре во время санитарно-эпидемиологического обследования в кафе «Поварешка» выявили нарушения антиковидных санитарно-эпидемиологических требований.

- В действиях юридического лица, осуществляющего деятельность в данном кафе, суд усмотрел признаки состава правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда.

Постановление подлежит немедленному исполнению, не вступило в законную силу.
кафе коронавирус
 
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