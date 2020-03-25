Предполагается, что отсутствие иностранных туристов частично компенсируют российские путешественники
Доходы представителей туристической отрасли Иркутской области упали более чем на 80% после резкого сокращения потока иностранных туристов на озеро Байкал, связанного с ограничительными мерами из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя комитета по предпринимательству в сфере туристской деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Мариу Григорьеву.
- В части въездного туризма, по нашим оценкам, валовый доход упал более чем на 80%. У нас остановилась деятельность транспортных компаний, экскурсионных бюро, гидов-переводчиков, предприятий общепита, остановилась практически деятельность турагентств, - сказала Григорьева.
Член комитета Вадим Копылов сообщил, что туры на Байкал и места на турбазах бронируются на год вперед. Сейчас, в условиях пандемии, иностранные туристы аннулируют брони.
- Можно сказать, июнь аннулирован полностью, на июль-август держатся частичные брони, но они тоже под большим вопросом, поскольку запаниковали зарубежные партнеры, европейцы в первую очередь, и начали потихоньку снимать брони. Если ситуация до 1 мая улучшится, то, возможно, мы сохраним часть летнего сезона, который составляет для туроператоров въездного туризма порядка 60-70% их годового заработка, - отметил он.
По словам Вадима Копылова, представители отрасли рассчитывают на то, что отсутствие иностранных туристов частично компенсируют российские путешественники, которые из-за ограничений на авиаперелеты за рубеж рассматривают варианты отдыха внутри страны, уточняет ТАСС.
Уровень падения доходов турбизнеса на Байкале оценивают в 80% из-за коронавируса
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