 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Марта

«Журавушка» стала лучшим соцучреждением Бурятии

24 Марта

Популярное

Уровень падения доходов турбизнеса на Байкале оценивают в 80% из-за коронавируса

Уровень падения доходов турбизнеса на Байкале оценивают в 80% из-за коронавируса
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Предполагается, что отсутствие иностранных туристов частично компенсируют российские путешественники

Доходы представителей туристической отрасли Иркутской области упали более чем на 80% после резкого сокращения потока иностранных туристов на озеро Байкал, связанного с ограничительными мерами из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя комитета по предпринимательству в сфере туристской деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Мариу Григорьеву.

- В части въездного туризма, по нашим оценкам, валовый доход упал более чем на 80%. У нас остановилась деятельность транспортных компаний, экскурсионных бюро, гидов-переводчиков, предприятий общепита, остановилась практически деятельность турагентств, - сказала Григорьева.

Член комитета Вадим Копылов сообщил, что туры на Байкал и места на турбазах бронируются на год вперед. Сейчас, в условиях пандемии, иностранные туристы аннулируют брони.

- Можно сказать, июнь аннулирован полностью, на июль-август держатся частичные брони, но они тоже под большим вопросом, поскольку запаниковали зарубежные партнеры, европейцы в первую очередь, и начали потихоньку снимать брони. Если ситуация до 1 мая улучшится, то, возможно, мы сохраним часть летнего сезона, который составляет для туроператоров въездного туризма порядка 60-70% их годового заработка, - отметил он.

По словам Вадима Копылова, представители отрасли рассчитывают на то, что отсутствие иностранных туристов частично компенсируют российские путешественники, которые из-за ограничений на авиаперелеты за рубеж рассматривают варианты отдыха внутри страны, уточняет ТАСС.
коронавирус Байкал туризм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Уровень падения доходов турбизнеса на Байкале оценивают в 80% из-за коронавируса
Уровень падения доходов турбизнеса на Байкале оценивают в 80% из-за коронавируса
Бизнес, 25.03.2020
Предполагается, что отсутствие иностранных туристов частично компенсируют российские путешественники
В Бурятии смягчили налоги для аптек и обувных
В Бурятии смягчили налоги для аптек и обувных
Бизнес, 06.03.2020
Законопроект о снижении налоговой нагрузки внёс глава Бурятии
В Бурятии незаконно использовали словосочетания «микрофинансовая организация»
В Бурятии незаконно использовали словосочетания «микрофинансовая организация»
Бизнес, 06.03.2020
В отношении организаций возбуждены административные производства
Бурятское УФАС рассмотрит жалобу на «Ульгэр»
Бурятское УФАС рассмотрит жалобу на «Ульгэр»
Бизнес, 05.03.2020
Жалоба касается поставки сценического подиума
В Чите бизнесмена оштрафовали за сокрытие 11 миллионов
В Чите бизнесмена оштрафовали за сокрытие 11 миллионов
Бизнес, 05.03.2020
Руководителя компании оштрафовали на 250 тысяч рублей
Иркутянин отсудил у «управляшки» 79 тысяч за упавший на машину снег
Иркутянин отсудил у «управляшки» 79 тысяч за упавший на машину снег
Бизнес, 05.03.2020
Мужчина припарковал машину у дома, несмотря на предупреждающие вывески и ленты
В Бурятии предприниматели пожаловались на нелегальный турбизнес
В Бурятии предприниматели пожаловались на нелегальный турбизнес
Бизнес, 05.03.2020
Бизнесмены встретились с заместителем природоохранного прокурора
В Бурятии увольняется директор «ЭкоАльянса»
В Бурятии увольняется директор «ЭкоАльянса»
Бизнес, 04.03.2020
Игорь Алексеев написал заявление об увольнении по собственному желанию
В Бурятии «Титан» открыл 68-й магазин
В Бурятии «Титан» открыл 68-й магазин
Бизнес, 04.03.2020
Супермаркет «Титан» появился в Усть-Баргузине
Жители Бурятии получат оплачиваемый выходной 22 апреля
Жители Бурятии получат оплачиваемый выходной 22 апреля
Бизнес, 04.03.2020
В этот день состоится голосование за поправки в Конституцию
В Ангарске ветеринар заплатит штраф 6,5 тысяч за смерть кота
В Ангарске ветеринар заплатит штраф 6,5 тысяч за смерть кота
Бизнес, 04.03.2020
Хозяин кота обратился к мировому судьбе и в Ангарский городской суд
В Бурятии ангарская компания не выполнила в срок капремонт
В Бурятии ангарская компания не выполнила в срок капремонт
Бизнес, 04.03.2020
Компания включена в реестр недобросовестных подрядных организаций
Иркутская фирма пыталась ввезти тысячи контрафактных солдат и кукол
Иркутская фирма пыталась ввезти тысячи контрафактных солдат и кукол
Бизнес, 04.03.2020
Таможня выявила сразу три партии контрафактных игрушек

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^