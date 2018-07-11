В Улан-Удэ большие летние скидки от Кировской Меховой Фабрики













При всех своих плюсах, цена на изделия из меха нутрии очень невысока. Средний ценник – 35000 рублей за шубу. Для тех, кто гонится за последним писком моды – отличное решение, возможно, лучшее по соотношению цена/качество.



Более подробно ознакомиться с ассортиментом Кировской Меховой Фабрики можно на выставке Культурно-спортивном комплексе по адресу пр-т Строителей 72. При всех своих плюсах, цена на изделия из меха нутрии очень невысока. Средний ценник – 35000 рублей за шубу. Для тех, кто гонится за последним писком моды – отличное решение, возможно, лучшее по соотношению цена/качество.Более подробно ознакомиться с ассортиментом Кировской Меховой Фабрики можно на выставке Культурно-спортивном комплексе по адресу пр-т Строителей 72.









































Так же состоится распродажа моделей с прошедшего сезона. Будет представлено более 200 изделий со скидками до 50%. Есть возможность купить норковое пальто или шубу с учётом скидок за 44000 рублей. Цены реально очень низкие!Шубы из этого меха многие, возможно, недооценивают. Уникальная современная технология производства позволяет достичь поразительного сходства с мехом норки. Сам по себе мех очень неприхотлив в уходе, плотный, тёплый и долговечный.