Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Июля

10 Июля

Популярное

В Улан-Удэ большие летние скидки от Кировской Меховой Фабрики

В Улан-Удэ большие летние скидки от Кировской Меховой Фабрики
Бизнес, 
С 18-22 июля в Культурно-спортивном комплексе на проспекте Строителей, 72 в Улан-Удэ состоится большая ярмарка меховых изделий. Кировская Меховая Фабрика привезёт в город новую коллекцию только что отшитых меховых изделий 2018/19

Собственное производство даёт возможность исключить посредников между производителем и покупателем, тем самым сохраняя цену невысокой. Поставки идут непосредственно со склада фабрики из города Киров.

Самая выгодная покупка – по промо-коду!

Только получив код на сайте Кировской меховой фабрики – ваша скидка на любое изделие будет 20%. Достаточно предъявить код при покупке на выставке-продаже.

В июле будет действовать летнее предложение «Два в одном»

Согласно условиям акции, покупатель получает рассрочку на 24 месяца + скидку 20% по промо-коду, который можно взять на сайте Кировской меховой фабрики. Предложение актуально только в летний период. Если в планах есть приобретение шубки к предстоящему сезону – самое время сделать это сейчас.

Кировские мастера только что отшили более 1000 шуб к предстоящему сезону, которые будут презентованы жителям Красноярска, среди которых так полюбившиеся русским женщинам модель «Москвичка». В этом сезоне модель обновлена и стала ещё привлекательнее и теплее.




Модель «Летучая мышь» - не менее популярна среди покупательниц. Благодаря своему крою она прекрасно сядет на любую фигуру, а пояс из натуральной кожи подчеркнёт талию.

Одна из самых популярных моделей «Поперечка». Полупальто из меха норки прямого кроя со множеством цветовых решений.




«Балетка». Короткое пальто из меха норки с воротником-стойкой выглядит строго и женственно.



Распродажа моделей шуб 2017

Так же состоится распродажа моделей с прошедшего сезона. Будет представлено более 200 изделий со скидками до 50%. Есть возможность купить норковое пальто или шубу с учётом скидок за 44000 рублей. Цены реально очень низкие!

Шубы из меха нутрии

Шубы из этого меха многие, возможно, недооценивают. Уникальная современная технология производства позволяет достичь поразительного сходства с мехом норки. Сам по себе мех очень неприхотлив в уходе, плотный, тёплый и долговечный. 




При всех своих плюсах, цена на изделия из меха нутрии очень невысока. Средний ценник – 35000 рублей за шубу. Для тех, кто гонится за последним писком моды – отличное решение, возможно, лучшее по соотношению цена/качество.

Более подробно ознакомиться с ассортиментом Кировской Меховой Фабрики можно на выставке Культурно-спортивном комплексе по адресу пр-т Строителей 72. 



 









Кировская меховая фабрика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Большие летние скидки от Кировской Меховой Фабрики
Большие летние скидки от Кировской Меховой Фабрики
Бизнес, 11.07.2018
С 18-22 июля в Культурно-спортивном комплексе на проспекте Строителей, 72 в Улан-Удэ состоится большая ярмарка меховых изделий. Кировская Меховая Фабрика привезёт в город новую коллекцию только что отшитых меховых изделий 2018/19
Бурятское УФАС пополнило «чёрный список» ещё одной фирмой
Бизнес, 10.07.2018
Компания отказалась заключать контракт на ремонт дома культуры
В Бурятии появится «Союз коммунальных предприятий»
В Бурятии появится «Союз коммунальных предприятий»
Бизнес, 10.07.2018
В Бурятии будет создана Ассоциация РООР «Союз коммунальных предприятий республики»
Пришельцы из Бурятии заблокировали закупки в Петербурге и Ленобласти почти на 2 млрд
Пришельцы из Бурятии заблокировали закупки в Петербурге и Ленобласти почти на 2 млрд
Бизнес, 09.07.2018
Скромная компания из Бурятии блокирует крупные конкурсы, в том числе на строительство проспекта в Санкт-Петербурге за миллиард рублей
S7 увеличивает частоту полётов из Улан-Удэ в Москву
S7 увеличивает частоту полётов из Улан-Удэ в Москву
Бизнес, 09.07.2018
«Надеюсь, это скажется на стоимости билетов», - прокомментировал глава Бурятии
Гендиректора «Байкаллес» оштрафовали в Бурятии
Гендиректора «Байкаллес» оштрафовали в Бурятии
Бизнес, 09.07.2018
Генеральный директор ООО «Байкаллес» привлечён к административной ответственности
Бурятское УФАС отклонило жалобу на торги за 7,3 млн
Бизнес, 06.07.2018
УФАС признало необоснованной жалобу на документацию торгов по проведению противопаводковых мероприятий
Улан-удэнских бизнесменов штрафуют за символику ЧМ
Улан-удэнских бизнесменов штрафуют за символику ЧМ
Бизнес, 06.07.2018
Они проводили акции, не имея разрешения FIFA на символику
Масштабная акция! Покупай родное - Выигрывай Газель!
Масштабная акция! Покупай родное - Выигрывай Газель!
Бизнес, 06.07.2018
В сети магазинов «Титан» стартовала акция «Сделано в Бурятии! Покупай в Титане и выиграй Газель Соболь!»
В Улан-Удэ из-за санитарных нарушений закрыли столовую
В Улан-Удэ из-за санитарных нарушений закрыли столовую
Бизнес, 06.07.2018
Здесь, к примеру, плохо мыли посуду
Максим Бувалин: от электромонтёра до генерального директора
Максим Бувалин: от электромонтёра до генерального директора
Бизнес, 06.07.2018
28 июня единогласным решением Совета директоров был утверждён генеральный директор АО «Улан-Удэ Энерго». Им стал улан-удэнец Максим Бувалин, проработавший в компании почти 15 лет. Он рассказал о работе на любимом предприятии
В Забайкалье запретили приём детей в лагере на популярном озере
В Забайкалье запретили приём детей в лагере на популярном озере
Бизнес, 06.07.2018
Читинские приставы запретили приём детей на второй и последующий сезоны в 2018 году в детский оздоровительный лагерь «Росинка» на популярном озере Арахлей
В Бурятии открыли лагерь «Берёзка»
В Бурятии открыли лагерь «Берёзка»
Бизнес, 06.07.2018
Двери лагеря «Берёзка» вновь открыты для детей
На Байкале выявили угрожающие безопасности судоходства нарушения
Бизнес, 05.07.2018
У водителей не было прав на управление судном и техосмотра

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^