В Улан-Удэ большие летние скидки от Кировской Меховой Фабрики

Собственное производство даёт возможность исключить посредников между производителем и покупателем, тем самым сохраняя цену невысокой. Поставки идут непосредственно со склада фабрики из города Киров.
Самая выгодная покупка – по промо-коду!
Только получив код на сайте Кировской меховой фабрики – ваша скидка на любое изделие будет 20%. Достаточно предъявить код при покупке на выставке-продаже.
В июле будет действовать летнее предложение «Два в одном»
Согласно условиям акции, покупатель получает рассрочку на 24 месяца + скидку 20% по промо-коду, который можно взять на сайте Кировской меховой фабрики. Предложение актуально только в летний период. Если в планах есть приобретение шубки к предстоящему сезону – самое время сделать это сейчас.
Кировские мастера только что отшили более 1000 шуб к предстоящему сезону, которые будут презентованы жителям Красноярска, среди которых так полюбившиеся русским женщинам модель «Москвичка». В этом сезоне модель обновлена и стала ещё привлекательнее и теплее.
Модель «Летучая мышь» - не менее популярна среди покупательниц. Благодаря своему крою она прекрасно сядет на любую фигуру, а пояс из натуральной кожи подчеркнёт талию.
Одна из самых популярных моделей «Поперечка». Полупальто из меха норки прямого кроя со множеством цветовых решений.
«Балетка». Короткое пальто из меха норки с воротником-стойкой выглядит строго и женственно.
Распродажа моделей шуб 2017
Так же состоится распродажа моделей с прошедшего сезона. Будет представлено более 200 изделий со скидками до 50%. Есть возможность купить норковое пальто или шубу с учётом скидок за 44000 рублей. Цены реально очень низкие!
Шубы из меха нутрии
Шубы из этого меха многие, возможно, недооценивают. Уникальная современная технология производства позволяет достичь поразительного сходства с мехом норки. Сам по себе мех очень неприхотлив в уходе, плотный, тёплый и долговечный.
При всех своих плюсах, цена на изделия из меха нутрии очень невысока. Средний ценник – 35000 рублей за шубу. Для тех, кто гонится за последним писком моды – отличное решение, возможно, лучшее по соотношению цена/качество.
Более подробно ознакомиться с ассортиментом Кировской Меховой Фабрики можно на выставке Культурно-спортивном комплексе по адресу пр-т Строителей 72.