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В Бурятии глава районного Фонда поддержки предпринимательства присвоил миллион

В Бурятии глава районного Фонда поддержки предпринимательства присвоил миллион
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Он отделался условным сроком

Суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего генерального директора Фонда развития и поддержки предпринимательства Иволгинского района. Он признан виновным в присвоении с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Фонда развития и поддержки предпринимательства был учреждён администрацией Иволгинского района для поддержки малого и среднего бизнеса.

С июня 2009-го по 30 июня 2016 года генеральный директор Фонда систематически изымал из кассы и расчетных счётов деньги. Всего он похитил более 1 млн. рублей.

- В ходе следствия ущерб виновным возмещён в полном объёме, - уточнили в прокуратуре.

Приговором суда Р. назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 300 тысяч рублей.

Кроме того, подсудимый лишён права заниматься деятельностью, связанной с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в некоммерческих и общественных организациях.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.


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