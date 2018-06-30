В Бурятии глава районного Фонда поддержки предпринимательства присвоил миллион

Он отделался условным сроком



Суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего генерального директора Фонда развития и поддержки предпринимательства Иволгинского района. Он признан виновным в присвоении с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Фонда развития и поддержки предпринимательства был учреждён администрацией Иволгинского района для поддержки малого и среднего бизнеса.



С июня 2009-го по 30 июня 2016 года генеральный директор Фонда систематически изымал из кассы и расчетных счётов деньги. Всего он похитил более 1 млн. рублей.



- В ходе следствия ущерб виновным возмещён в полном объёме, - уточнили в прокуратуре.



Приговором суда Р. назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 300 тысяч рублей.



Кроме того, подсудимый лишён права заниматься деятельностью, связанной с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в некоммерческих и общественных организациях.



Приговор суда в законную силу пока не вступил.





