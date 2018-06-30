В Бурятии глава районного Фонда поддержки предпринимательства присвоил миллион

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Суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего генерального директора Фонда развития и поддержки предпринимательства Иволгинского района. Он признан виновным в присвоении с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Фонда развития и поддержки предпринимательства был учреждён администрацией Иволгинского района для поддержки малого и среднего бизнеса.
С июня 2009-го по 30 июня 2016 года генеральный директор Фонда систематически изымал из кассы и расчетных счётов деньги. Всего он похитил более 1 млн. рублей.
- В ходе следствия ущерб виновным возмещён в полном объёме, - уточнили в прокуратуре.
Приговором суда Р. назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 300 тысяч рублей.
Кроме того, подсудимый лишён права заниматься деятельностью, связанной с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в некоммерческих и общественных организациях.
Приговор суда в законную силу пока не вступил.
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