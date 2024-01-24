Забайкалец приехал в Бурятию за мясом и заработал уголовное дело



Всё произошло ещё в сентябре. Житель соседнего Забайкальского края приехал со знакомым за мясом в Мухоршибирский район Бурятии на арендованном автомобиле. По дороге они остановились отдохнуть возле стелы в селе Зандин.





Мужчина заметил у обочины дороги дикорастущую коноплю и собрал верхушечные части и листья наркосодержащего растения, а после сложил всё в полимерный мешок и сунул в багажник машины.



Уже на обратном пути парочку остановили сотрудники ДПС. «Травку» общей массой 4748 граммов у забайкальца изъяли. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). Как сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии, в итоге мужчине дали три года лишения свободы условно с ограничением свободы на один год и испытательным сроком в два.