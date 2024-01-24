24 января

23 января

Популярное

Забайкалец приехал в Бурятию за мясом и заработал уголовное дело

Забайкалец приехал в Бурятию за мясом и заработал уголовное дело
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он отделался тремя годами «условки»

Всё произошло ещё в сентябре. Житель соседнего Забайкальского края приехал со знакомым за мясом в Мухоршибирский район Бурятии на арендованном автомобиле. По дороге они остановились отдохнуть возле стелы в селе Зандин. 

Мужчина заметил у обочины дороги дикорастущую коноплю и собрал верхушечные части и листья наркосодержащего растения, а после сложил всё в полимерный мешок и сунул в багажник машины.
 
Уже на обратном пути парочку остановили сотрудники ДПС. «Травку» общей массой 4748 граммов у забайкальца изъяли. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). Как сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии, в итоге мужчине дали три года лишения свободы условно с ограничением свободы на один год и испытательным сроком в два. 
уголовное дело наркотики Забайкальский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ директора стройфирмы посадили за хищение бюджетных средств
В Улан-Удэ директора стройфирмы посадили за хищение бюджетных средств
Происшествия, 24.01.2024
Он обязан возместить причинённый государству ущерб
Жители Улан-Удэ в 2023 году перевели мошенникам 459 млн рублей
Жители Улан-Удэ в 2023 году перевели мошенникам 459 млн рублей
Общество, 24.01.2024
Полиция и мэрия просят жителей не быть лохами
В Улан-Баторе из-за ночного взрыва погибли люди
В Улан-Баторе из-за ночного взрыва погибли люди
Происшествия, 24.01.2024
Улицы города охватил огонь, сгорело более 20 машин
На пожаре в Улан-Удэ пострадал 76-летний мужчина
На пожаре в Улан-Удэ пострадал 76-летний мужчина
Происшествия, 24.01.2024
Пенсионера спас пожарный, отдыхавший у себя дома 
В Бурятии сельчанка залезла в огромный кредит после телефонного звонка
В Бурятии сельчанка залезла в огромный кредит после телефонного звонка
Происшествия, 23.01.2024
Она оформила в банке займ почти на треть миллиона рублей
В Улан-Удэ мошенник в камуфляже представлялся участником СВО
В Улан-Удэ мошенник в камуфляже представлялся участником СВО
Происшествия, 23.01.2024
Он неделю жил в отеле и предъявлял фейковые чеки об оплате  
Под Ангарском подтопило 12 садовых участков
Под Ангарском подтопило 12 садовых участков
Происшествия, 23.01.2024
Произошло это из-за ледостава на Ангаре
В Улан-Удэ школьники бомбардируют жилой дом камнями
В Улан-Удэ школьники бомбардируют жилой дом камнями
Происшествия, 23.01.2024
В соцсетях заявили, что они целятся прямо в окна
В Бурятии фигуранту дела о теракте на БАМе продлили арест
В Бурятии фигуранту дела о теракте на БАМе продлили арест
Происшествия, 23.01.2024
Суд согласился с доводами следствия, что гражданин Белоруссии сбежать, находясь на свободе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^